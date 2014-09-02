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Экономика

02 сентября 2014, 11:25

В Мосгордуме предлагают ввести спецразрешения на торговлю ночью

магазины разгрузочно-погрузочные работы ночное время

Фото: ИТАР-ТАСС

Председатель Мосгордумы Владимир Платонов во вторник на заседании комиссии по законодательству предложил ограничить круглосуточную работу магазинов.

Как пояснила M24.ru депутат Мосгордумы Татьяна Портнова, речь идет не о полном запрете торговли в ночное время, а о возможном введении специальных разрешений на такую деятельность. Владелец магазина должен получать лицензию, а также устанавливать соответствующую плату свои работникам ночных смен, которые должны получать в два раза больше тех, кто работает днем. Также такие магазины должны регулярно проверяться на продажу алкоголя, подчеркнула Портнова.

Платонов рекомендовал думе принять законопроект в первом чтении, затем к нему могут быть предложены поправки.

Ранее мэр Москвы заявил, что в КоАП необходимо внести изменения, чтобы ужесточить требования к ночной разгрузке фур в столице. По словам Сергея Собянина, в приложении "Активный гражданин" обсуждалась проблема ночной погрузки-разгрузки, и большинство москвичей (72%) выступили за то, чтобы ужесточить правила таких работ.

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Как отмечал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, департамент транспорта подготовил проект постановления о четких требованиях погрузки и разгрузки. Так, ограничения будут действовать с 23.00 до 7.00 на территориях и торговых объектах вблизи жилых домов. Фасады домов не должны освещаться прожекторами и фарами, при разгрузке необходимо глушить двигатели машин, исключить использование громкоговорящей связи и оборудования, работа которого превышает допустимые нормы шума.

Кроме того, необходимо применять ограничители оборота двигателя, использовать бесшумные замки и шумопоглощающие покрытия стен, а также не допускать соприкосновения металлических элементов во время погрузки-разгрузки. Контроль за выполнением правил будет возложен на правоохранительные органы и столичные власти. Ликсутов добавил, что порог шума в ночное время составляет 45 децибел. Нарушители этого правила будут наказываются штрафом до 80 тысяч рублей.

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