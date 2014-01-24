В парке "Битца" пройдут лыжные соревнования "Зимний гром"

Фото: ИТАР-ТАСС

В столичном мультиспортивном парке "Битца" в воскресенье, 26 января, пройдут лыжные соревнования "Зимний гром". На старт выйдут свыше 400 спортсменов, сообщают организаторы мероприятия.

"У участников будет возможность пройти дистанцию в 30 километров коньковым стилем в мужском и женском одиночных разрядах. Кроме личного зачета желающие смогут принять участие в эстафетных гонках на 30 километров среди мужских, женских и смешанных команд", - говорится в сообщении.

Для юных спортсменов организуют детский лыжный забег на один километр. Мероприятие будет проходить на протяжении 6 часов: с 8 утра до 2 часов дня.