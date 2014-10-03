Сомнамбулы и нарколептики: какие аномалии может подарить нам природа

"Нераскрытые тайны": Тайны медицины

Тайны человеческого тела. Откуда берутся люди-гиганты? Как связаны высокий рост и вероятность появления рака? Что такое нарколепсия и как живут люди, спящие наяву? И есть ли лекарство от лунатизма? Телеканал "Москва Доверие" подготовил специальный репортаж.

Гиганты и великаны

На протяжении всего своего существования человечество страдает от болезней. Благодаря достижениям медицины, часть из них осталась в далеком прошлом, многие успешно лечатся сейчас. Но есть болезни, которые до сих пор ставят ученых в тупик. Геномные поломки, несмотря на открытия генетиков всего мира, все еще не поддаются разгадке.

Все мы разные. Мы отличаемся цветом кожи, разрезом глаз, весом и ростом. Чаще всего эти различия в пределах нормы. Но всегда есть те, кто резко выделяется из толпы.

Фото: ТАСС/ Владимир Синдеев

"У моих родителей самый обыкновенный рост. Получается, что мне не в кого столь стремительно расти, как это происходит последние годы. И это даже начинает меня несколько беспокоить", - говорит Кирилл Чернышев.

За последние несколько лет юноша вырос на десятки сантиметров, перевалив за двухметровую отметку. Все ли в порядке с его организмом? С этим вопросом юноша пришел в кабинет врача-эндокринолога.

"Мой рост - 2 метра 1 сантиметр, мне 18 лет. Мои родители невысокого роста, поэтому хотелось бы узнать, проблема это или не проблема, является ли это чем-то из ряда вон, или все в порядке", - рассказывает Кирилл Чернышев.

С помощью специальной формулы врач вычисляет норму для молодого человека. Исходя из роста его родителей, он должен быть не выше 178 сантиметров.

"Сейчас невозможно сказать, патология это или норма. Необходимо пройти дополнительное обследование", - говорит руководитель центра роста Эндокринологического научного центра Елена Нагаева. У пациента берут анализ крови на гормон роста - соматропин. Именно он отвечает за длину нашего тела.

"Гормон роста - крайне важный гормон. Собственно, при дефиците его не вырастают вообще, они остаются карликами. Под действием гормона роста человек растет. То есть он нам нужен, чтобы расти. С возрастом уровень этого гормона у людей падает, у пожилых людей он снижается довольно выражено.

Но несмотря на то, что с возрастом все равно мы расти перестаем, гормон роста все-таки нужен нам для поддержания тонуса мышц, для поддержания качества жизни", - утверждает кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Дарья Гусакова.

Определить уровень соматропина помогает глюкоза: кровь берут до и после употребления богатого сахаром напитка. В норме прием глюкозы приводит к падению уровня гормона роста, но если организм вырабатывает слишком много соматропина, то даже после теста с глюкозой его уровень останется повышенным.

Понятие нормы по отношению к росту весьма относительное. Среднеарифметический рост всех жителей планеты: 165 сантиметров для мужчин и 154 сантиметра для женщин. Эти данные были верны до середины ХХ века, с тех пор человечество подросло в целом на 15 сантиметров.

По прогнозам ученых, к середине XXI века средний рост человека, независимо от пола, будет около 180 сантиметров. Это явление называется акселерацией.

Фото: ТАСС

"Относительно наших предков мы более высокие. Но, может быть, отчасти это связано с улучшением качества жизни, с лучшим питанием, с большей продолжительностью жизни", - объясняет Елена Нагаева.

Но всегда ли высокий рост - нормальное явление? Гигантизм - серьезное генетическое заболевание, которое существенно сокращает продолжительность жизни. В группе риска люди, чей рост превышает 190 сантиметров.

Рекордсменом среди гигантов считают американца Роберта Вадлоу. Его рост 2 метра 48 сантиметров. Роберт родился обычным ребенком, но вскоре стремительно начал расти. В 9 лет он достиг отметки в 180 сантиметров. Роберт умер в 22-летнем возрасте от проблем с сердцем, но истинной причиной был гигантский рост молодого человека.

"Такие люди погибали от проблем, связанных с сердцем и сосудами. У них возникают проблемы с суставами. Часто они не могут ходить, не могут передвигаться самостоятельно, так как суставы деформируются за счет роста. То есть эти люди становятся тяжелыми инвалидами, если вовремя не начать лечение", - рассказывает Дарья Гусакова.

Поначалу стремительный рост дает мощный прилив сил и энергии. Это происходит за счет гормона соматропина: усиливается аппетит, улучшаются показатели в спорте, кожа лица становится гладкой, а волосы здоровыми и блестящими. Кажется, что человек находится на пике здоровья и отличного самочувствия. Но вскоре начинаются серьезные проблемы.

"Гормон роста обладает неспецифическим стимулирующим рост действием, поэтому в организме каждого человека в сутки вырабатывается где-то несколько сотен раковых клеток. Избыток гормона роста, возможно, угнетает иммунную систему. А иммунная система, как известно, предназначена для того, чтобы отслеживать и вылавливать в организме эти раковые клетки", - поясняет Елена Нагаева.

Не аномалия, а норма

Еще полвека назад люди-гиганты редко доживали до 25 лет - медицина была бессильна. Сегодня продолжительность и качество жизни страдающих гигантизмом увеличилось. Так что же дает мощный скачок роста? Почему в некоторых случаях гормон соматропин начинает усиленно вырабатываться организмом? Ответ пришел с развитием компьютерной томографии.

"Видно, как расположено это образование. Это опухоль гипофиза. Она представлена в задней и левой половине. Кроме этого, эта опухоль дает всю клинику данного заболевания", - рассказывает доктор медицинских наук, профессор Эндокринологического научного центра Адольф Бухман.

Гипофиз - небольшой участок мозга весом около 500 миллиграммов. Именно здесь вырабатывается соматропин. В норме его ровно столько, сколько нужно для поддержки нашего развития. Но если в районе гипофиза вырастает опухоль, она начинает сдавливать окружающие ткани и продуцировать бесконтрольную секрецию гормона роста.

Чаще всего опухоль появляется в период полового созревания, когда зоны роста активны. Бесконтрольное деление клеток продолжается примерно до 25 лет: к этому времени костная структура завершает свое формирование, рост прекращается. Но если опухоль не удалить раньше, человек может вырасти до гигантских размеров.

Фото: ТАСС/Игорь Уткин

Всем, чей рост превышает 1 метр 90, в целях профилактики рекомендуется проводить компьютерное обследование мозга.

"Кирилл, наше обследование завершено, мы получили все, что мы хотели. По рентгеновским снимкам кистей рук можно судить о том, что зоны роста фактически закрыты. Вы уже прекратили расти, вырастете максимум на сантиметр. То есть это ваш конечный рост.

По МРТ. Здесь тоже никаких объемных образований, никаких патологических изменений не обнаружено, к счастью. По гормональному анализу - все абсолютно в порядке. Поэтому никакого заболевания, никакой патологии у вас, к счастью, нет", - утверждает Елена Нагаева. - Ваш высокий рост, по всей видимости, объясняется такой индивидуальной особенностью. Все-таки у вас в роду были какие-то родственники высокие, вы унаследовали их гены. Так сложилось. В настоящее время известно, что за рост отвечает около 300 (и даже чуть больше) генов. Сочетание и комбинация этих генов индивидуальна у каждого человека. Поэтому вы, вероятно, унаследовали больше генов высокорослости, чем низкорослости, имеете такой высокий прекрасный рост".

В редких случаях опухоль в гипофизе может возникнуть и в зрелом возрасте, когда зоны роста закрыты и тело сформировано. Это состояние называется акромегалией. Вырасти такой пациент уже не может, его внешность изменится, но не в лучшую сторону.

Первым делом начинают утолщаться кости. Человек начинает расти вширь, но не за счет жира. Кости увеличиваются в размерах, растут стопы, утолщаются нос, подбородок и уши. Все это обезображивает внешность.

"Подкожно-жировая клетчатка, кожа, дерма утолщается. У них специфический внешний вид за счет именно вот этой утолщенной кожи. Это видно, как правило, на лице, кожа головы утолщается, руки", - рассказывает Дарья Гусакова.

"Когда процесс начинается во взрослом возрасте, а чаще всего это 40-50 лет - пик начала акромегалии, заболевание очень исподволь появляется. Человек не всегда может сразу же обратить внимание. И поначалу даже родственники не могут заметить изменения внешности. Здесь можно помочь. К сожалению, внешность поменять мы уже не сможем, но остановить этот процесс возможно", - говорит Елена Нагаева.

Лечение только хирургическое. Подход к гипофизу во время операции обычно осуществляется через носовую полость. Если опухоль удалена, уровень гормона роста тут же нормализуется, но наблюдаться у врачей такому пациенту придется всю оставшуюся жизнь, так как в любой момент времени опухоль вновь может начать свой рост.

"К сожалению, определенно сказать, что непосредственно влияет на возникновение опухоли гипофиза, впрочем, как и целого ряда других опухолей, мы не можем. Но есть предрасполагающие генетические факторы", - утверждает Дарья Гусакова.

Научно доказано, большинство заболеваний - следствие генетических поломок, мутаций. Но каков механизм и главная причина той или иной поломки - до сих пор непонятно.

Во всем виноваты мутации?

Генетический код записан в клетках с помощью молекул ДНК, в них содержится вся информация о человеке: группа крови, потенциальная продолжительность жизни, форма черепа, цвет волос, глаз и кожи. Крохотная поломка гена может вызвать нарушение в работе клеток в любой момент - так появляется болезнь.

Ученые предполагают, что ген, мутации которого приводят к гигантизму, может располагаться в области 11-й хромосомы. Интересно, что поломка в этом же гене вызывает и противоположный эффект - недостаточность роста. Все зависит от конкретного участка, где произошла мутация.

Гипофизарный нанизм или карликовость - не менее серьезный генетический синдром. Рост человека достигает максимум 140 сантиметров. Предвидеть рождение ребенка с такой аномалией невозможно.

"Карлики, как и гиганты, рождаются абсолютно нормальными детьми. В утробе матери он получает все, что ему необходимо, а проблема возникает тогда, когда ребеночек перестает расти", - говорит Гусакова.

Люди невероятно низкого роста всегда привлекали повышенное внимание. Царствующие особы окружали себя карликами: они будто бы приносили удачу (а заодно и развлекали царей, королей и императоров).

Одним из самых знаменитых карликов был англичанин Джеффри Хадсон. Ему выпала честь служить при дворе английского короля Карла I. Еще в восьмилетнем возрасте, когда рост Джеффри едва достигал 37 сантиметров, этого мальчика-с-пальчик подали к столу короля в пироге.

Жизнь маленьких людей трудно назвать легкой. У них большое туловище и недоразвитые конечности, что может затруднять ходьбу. Карлики часто болеют и рано стареют, их кожа бедна коллагеном, особенным блеском, который отвечает за упругость и эластичность тканей.

"Лица похожи на запеченное яблоко, хотя это относительно молодые люди. При гигантизме и при карликовости продолжительность жизни значительно ниже, чем у здоровых людей", - объясняет Елена Нагаева.

"Есть определенное недоразвитие некоторых органов и систем, которые тоже функционально могут страдать у этих людей. Поэтому, конечно, качество жизни снижено. Соответственно, нарушается функция опорно-двигательного аппарата", - отмечает Дарья Гусакова.

Чем раньше обнаружено заболевание, тем проще его лечить. В детском возрасте недостаток соматропина можно восполнить с помощью специального препарата - гормона роста. Только в этом случае есть шанс вырасти.

"В настоящее время в России все дети с подтвержденным диагнозом "дефицит гормона роста" получают бесплатно гормон роста. Проблема гипофизарной карликовости в России решена", - рассказывает Елена Нагаева.

Однако лечению поддаются далеко не все формы карликовости. Существует редчайшее генетическое заболевание - синдром Лорена, при котором организм не реагирует на введение гормона роста. Но, как выяснили ученые, такие пациенты никогда не заболеют раком или диабетом.

"Гормон роста работает в организме человека посредством воздействия через свой основной триггер - инсулиноподобный фактор роста. Были исследования, оценивающие роль этого фактора в развитии, например, онкологических заболеваний. Да, у этих людей не разовьется сахарный диабет второго типа, не разовьется опухоль. То есть причину надо искать в другом месте", - утверждает Дарья Гусакова.

Сон наяву

"Сильно как-то я не ощущаю, что прямо такой разрыв между мной и другими людьми. В каких-то бытовых условиях есть дискомфорт, но, естественно, к нему привыкаешь, адаптируешься, приспосабливаешься", - говорит Андрей Данилин.

Все известные заболевания - часть нашей эволюции. Изменения в генах человека происходят постоянно. Они вызваны различные факторами: экологической ситуацией, воздействием вирусов, образом жизни, стрессом. Ошибки накапливаются, воспроизводятся и закрепляются в последующих поколениях. Какая из них выстрелит - предугадать почти невозможно.

"Я поступила в университет, отучилась всего две недели. И вот в одно утро это все началось. Я первый раз потеряла сознание. Очень сильно разбилась, ведь это все случилось неожиданно, резко. Конечно, очень испугалась", - рассказывает Ольга Попова. Девушка страдает тяжелым генетическим расстройством - она в буквальном смысле спит на ходу.

У Ольги тяжелая форма нарколепсии - загадочное заболевание, сопровождающееся яркими видениями или галлюцинациями.

"Нарколепсия - удивительное заболевание: больные внезапно засыпают. И если, например, в норме нарколепсии человек может засыпать от трех до пяти раз, то в Книге Рекордов Гиннеса зафиксирован факт, когда больной засыпал 200 раз в сутки.

Для нарколепсии также характерны сны наяву. Человек в нарколепсии начинает видеть сон, еще даже не закрыв глаза. Это называется гипногогические и гипнопомпические галлюцинации", - утверждает врач-психотерапевт Наталья Булыгина.

Они настолько яркие, что сюжет этих галлюцинаций встраивается в ту обстановку, в которой находится человек. И у него возникает ощущение, что все, что он видит, слышит и осязает происходит на самом деле.

"Это были какие-то вспыхивающие заплатки на реальности. Это какие-то очень интересные, но непонятные образы. В первую неделю они были неприятны, а потом свелись просто к птичкам, интересным и позитивным объектам. Были падения, но это просто можно было списать, что я очень устала, переутомилась, сдавала какие-то тяжелые экзамены. О том, что это сон, мы не подумали ни в этот момент, ни в течение нескольких лет после этого", - рассказывает Ольга Попова.

Представьте, что вы идете по улице, думая о своем. Вас окружает обычная жизнь: дома, машины, спешащие по делам люди. Это реальность. Вы объективно оцениваете опасности внешнего мира: переходите дорогу на зеленый свет светофора, смотрите под ноги, чтобы не попасть в яму, лавируете в толпе, рискуя столкнуться с прохожими. И вдруг картина меняется, вы видите сон. А потом просыпаетесь в ужасе от происшедшего - вы заснули посреди оживленной улицы.

"Это переходное состояние от сна к бодрствованию, а человек, который страдает нарколепсией, отчасти застревает в этом состоянии. Он видит очень яркие визуальные образы, легкие галлюцинации, слышит акустические образы, воспринимает. Он слышит какие-то звуки или видит яркие вспышки света", - утверждает психолог Екатерина Степанова.

Нарколепсией страдал Леонардо да Винчи. Непреодолимая сонливость появилась у него уже в зрелом возрасте. Великий художник и мыслитель не только не дал болезни сломить себя, но и научился извлекать из нее пользу для творчества.

Чтобы приступы не заставали его врасплох, Леонардо придумал себе кресло-качалку, которая всегда была рядом, а также бумага и карандаш. Как только художник просыпался, он тут же запечатлевал видения, которые посещали его во время приступов.

"Это действительно очень сильно мешает. Если я стою на краю платформы, это может закончиться фатально. Если я как-то неправильно сижу с горячим чаем в руках, в каком-то не очень хорошем состоянии, то это тоже может закончиться неприятно. Для себя понял, что по опасным местам нужно ходить с кем-то под руку, если я что-то горячее держу в руках, должна сесть определенным образом. Я по-прежнему могу все делать, но делать это надо с головой", - утверждает Ольга Попова.

Ощущения страдающего нарколепсией приравниваются к состоянию человека, лишенного сна в течение нескольких суток. Мучительная сонливость может сопровождать целый день. В какой момент уставший мозг включится, никто не знает.

"Нарколептик через восемь часов бодрствования чувствует себя так же, как обычный человек после трех суток без сна. Соответственно, пациенту с нарколепсией нужно каждые два-три-четыре часа лечь и 20-30 минут поспать. Когда он поспал эти 20-30 минут, следующие два-три часа вполне здоровый человек, пока опять не начнет развиваться дневная сонливость", - объясняет доктор медицинских наук сомнолог, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

В чем причина?

Как человек заболевает нарколепсией, неизвестно. Есть предположение, что дело в синдроме дезинтеграции, нарушения стадий сна. Наш сон делится на стадии, которые следуют друг за другом. Во время дремоты энцефалограмма показывает наличие более быстрых волн.

Когда мы засыпаем, рисунок меняется - наступает штиль. По мере перехода в глубокий сон волны еще более замедляются. Это фаза дельта-сна. Часа через полтора возникают сновидения, и энцефалограмма опять напоминает кривую бодрствующего человека.

Это фаза быстрого сна, или REM-сон. У больных нарколепсией будет совершенно иная картина. Фаза сновидений начинается первой. А вот фаза глубокого - дельта-сна - совсем отсутствует.

"Сновидения возникают мгновенно, причем, как я говорил, после сильных эмоций, то есть человек расхохотался и тут же заснул, причем у него возникает сразу эта галлюцинаторная активность, то есть сон еще внедряется в бодрствование, человек может упасть.

Он может полностью не заснуть, но тонус уже полностью исчезнет, он будет лежать полностью обездвиженный и уже даже видеть какие-то галлюциногенные вещи, то есть фактически сон внедрится в бодрствование, сновидение внедрится в бодрствование, чего у здорового человека никогда не бывает.

То есть мгновенное наступление сна со сновидениями и при этом возникновение сонного паралича, то есть биохимического блока между работающим спящим мозгом, со сновидениями, и парализованным телом. И это наступает не на 90-й минуте нормального сна, как у нормально спящего человека, а мгновенно, в течение нескольких секунд после какой-то сильной эмоции", - говорит Роман Бузунов.

Однако синдром дезинтеграции сна скорее следствие. Что же является причиной? В начале этого века было совершено научное открытие, которое помогло пролить свет на природу загадочного недуга. Исследователям удалось выяснить - у больных нарколепсией наблюдается недостаток орексина, особого вещества, содержащегося в мозге.

"Это нейрогормон, наверное, можно так сказать. То есть гормон - это биологически активное вещество, которое секретируется в кровь. Орексин/гипокретин секретируется не в кровь, а в спинномозговую жидкость, в основном, и в тканях мозга обнаруживается. То есть это вещество, которое необходимо для стимуляции мозговых клеток, я бы так сформулировал. Раньше считалось, что это вещество связано только с регуляцией аппетита, поэтому его назвали сначала орексином. Орексис - это другое название аппетита. А потом оказалось, что эта система является одной из важнейших систем, которая поддерживает уровень бодрствования", - рассказывает доктор медицинских наук, заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Михаил Полуэктов.

Чем ниже уровень орексина, тем чаще возникают приступы внезапного сна. Спровоцировать такой приступ может практически любая сильная эмоция - возбуждение, страх, гнев, смущение и даже смех. Аффект сопровождается катаплексией, сильнейшей мышечной слабостью, которая является предвестником засыпания.

"Не совсем понятен механизм, почему такие сильные положительные или отрицательные эмоции вводят фактически мгновенно человека в состояние сна, сновидения и потере мышечного тонуса, то есть фактически сонного паралича", - говорит Роман Бузунов.

Не исключено, что нарколепсия может представлять собой эволюционный атавизм. Согласно некоторым теориям, мгновенный сон - своеобразная защитная реакция, доставшаяся нам от предков.

"Наши предки реагировали на очень сильный стресс, например, на нападение хищника тремя способами: один из способов - это бей, другой способ - беги. Это два активных способа. А пассивный способ - замри, то есть притворись мертвым.

Даже сейчас в живой природе мы можем наблюдать очень многих существ, которые таким образом реагируют на какое-то нападение. И человек реагировал точно так же, он впадал в состояние ступора, в состояние паралича, псевдопаралича, реагируя таким образом на сильный стресс", - объясняет Екатерина Степанова.

Сегодня полностью избавиться от нарколепсии невозможно. Пациенты принимают стимулирующие препараты, которые позволяют устранить сонливость днем, но к ним быстро возникает привыкание, таблетки перестают помогать.

"Вылечить нарколепсию, к сожалению, сейчас нельзя, потому что это событие, которое произошло, как инсульт. Вот произошло событие, дальше оно не развивается, но и лучше не становится. Мы, конечно, с пациентами это обсуждаем, но всегда говорим, что есть хорошая новость - это заболевание не будет прогрессировать, потому что все эти орексиновые нейроны погибли. Но есть и плохая новость - болезнь не будет вылечиваться, с этим нужно будет жить", - рассказывает Михаил Полуэктов.

"Такие люди не могут управлять автомобилем. Нарколепсия - это противопоказание к выдаче водительской лицензии, потому что у человека на любой испуг, а на дороге этих испугов хоть отбавляй, может вызвать приступ катаплексии с полной потерей тонуса и мгновенным засыпанием, а человек может ехать при этом со скоростью 150 километров в час", - утверждает Роман Бузунов.

Как спастись излишне сонливым?

Надежда на улучшение качества жизни нарколептиков появилась с разработкой назального спрея, в состав которого входит орексин. Сейчас он испытывается на лабораторных животных.

"Действительно, есть предположение, что если синтезировать это вещество, если его именно в носовую полость подавать в качестве спрея, оно может тогда легко впитаться и попасть в ткани мозга, то можно каким-то образом мозг простимулировать. Но пока, насколько я знаю, даже на крысах еще не получено каких-то положительных результатов", - говорит Михаил Полуэктов.

Но неизлечимым заболевание нарколепсия перестанет быть только после того, как ученым удастся расшифровать ген, отвечающий за приступы внезапной сонливости. Еще одно расстройство сна - сомнамбулизм - тоже имеет генетическую природу. Об этом стало известно в конце ХХ века.

Молодой человек пытается встать с кровати, его глаза открыты, он бормочет какие-то непонятные слова и пытается снять провода со своей головы, но ничего не получается. Присоединенные устройства продолжают записывать волны мозговой активности.

"Мы сейчас на мониторе видим среди прочего запись энцефалограммы, которая позволяет нам сказать, что пациент на самом деле спит, но при этом во сне он совершает движения, может вставать, может даже ходить. Причем наутро он ничего не вспомнит", - рассказывает врач-сомнолог Алена Гаврилова.

Луна - наиболее близкое к нам небесное светило. Она вызывает самые противоречивые чувства восхищения, притяжения, суеверия и даже страх. Наукой доказано: смена лунных фаз провоцирует изменения в нашем здоровье и самочувствии. Однако самым таинственным явлением, напрямую связанным с небесным фонарем, считается феномен сомнамбулизма, над разгадкой которого до сих пор бьются ученые всего мира.

Сомнамбулизм известен уже несколько тысячелетий. В средние века его связывали исключительно с влиянием Луны, а самих лунатиков называли безумцами и даже обвиняли в связях с потусторонними силами. Особенно доставалось женщинам – за хождение во сне их считали ведьмами и приговаривали к смерти на костре. Долгое время сомнамбулизм относили к психическим отклонениям. И только недавно наука реабилитировала ночных гуляк, доказав генетическую природу синдрома.

"Что такое лунатизм? Это состояние, которое проявляется обычно во второй стадии сна, когда возникает частичное пробуждение мозга. Грубо говоря, часть мозга спит, а часть мозга бодрствует, и человек соответственно может говорить и ходить, будучи при этом фактически во сне. Хотя он открывает глаза, даже может обходить препятствия, выполнять какую-то минимальную работу - открыть дверь, взять чашку, сесть за руль автомобиля или выйти на балкон. Но при этом он практически не осознает этого", - говорит Роман Бузунов.

Главная опасность связана с повышенным травматизмом. Ночные прогулки нередко заканчиваются трагедией. Представьте, вы в собственной постели и вам снится сон: детская площадка возле дома, вот вы на качелях, подтягиваетесь на турнике, а вот ловко балансируете на бревне. И вдруг просыпаетесь на крыше собственного дома. Оказывается, идете вы не по бревну, а по краю карниза.

"Во время сна со мной случаются удивительные вещи. Обычно они безобидные. Я могу устроить уборку в своей комнате или съесть что-нибудь в холодильнике, иногда я могу даже прогуляться вокруг своего дома. Но самое страшное со мной произошло, когда мне было 15 лет. Мои родители обнаружили меня на 17-м этаже в окне. Я просто перепутал окно с дверью", - утверждает Сергей Глазунов.

"Известная ситуация, что эти люди могут выходить на балконы, гулять по парапетам. Правда, существует миф, что они не падают. Они падают, но этого не боятся. Но с другой стороны, представьте себе узенький бордюр, по нему можно идти неограниченно долго, если рядом асфальт или край дороги. Но в то же время представьте себе такую же дорожку, но над пропастью, и эта дорожка, допустим, 20 метров. Пройдете вы над пропастью? Наверное, испугаетесь. А лунатик спокойно пойдет. Другое дело, что если он споткнется и упадет, ситуация такова. То есть, соответственно, частично мозг бодрствует, частично спит", - рассказывает Роман Бузунов.

Можно ли убить во сне?

Но что будет, если во время приступа разбудить человека? Медики ни в коем случае не советуют этого делать. Лунатик может сильно испугаться. Лучше всего медленно подвести ночного гуляку назад к кровати и спокойно уложить. Чтобы избежать беды, лунатики сами предусмотрительно закрывают на ночь окна, входные двери, убирают подальше острые и бьющиеся предметы.

"Да, о лунатиках говорят как о людях с подвижной психикой, с расторможенной психикой. Поэтому лунатизмом чаще страдают дети, чем взрослые, а также карьера лунатика передается по наследству. Если в семье есть случаи лунатизма, то, как правило, в 10 раз увеличивается возможность лунатизма в последующих поколениях", - говорит Екатерина Степанова.

Что же происходит в мозге лунатиков во время ночных приступов? И каковы причины хождения во сне? Реакция на стресс? Психические нарушения? А может, наследственная предрасположенность?

"Да, мозг отключен, но не до конца. Дело все в том, что ученые, изучая сомнамбулизм, увидели, что у сомнамбулы одновременно присутствуют как бодрствование, так и сон. И такое парадоксальное сочетание рождает вот такую неосознанную деятельность", - рассказывает Наталья Булыгина.

В норме во время сна нервное торможение распространяется как на кору больших полушарий, так и на подкорку. Но выяснилось, что при лунатизме на последнюю не распределяется вовсе. А именно здесь расположены важнейшие двигательные центры. Поэтому мозг сомнамбулы частично активен, а значит, во время сна человек может перемещаться в пространстве.

"Определенные области головного мозга посылают им сигналы, и бессознательно они совершают те движения, к которым они привычны. Ведь когда мы даже в бодрствующем состоянии водим автомобиль и делаем это уже много лет, мы не задумываемся о том, как мы это делаем. То есть мы просто садимся и ведем его. Точно так же этот навык сохраняется и в состоянии глубокого сна", - поясняет Екатерина Степанова.

Но если мозг лунатика показывает высокую активность во время сна, почему же приступы случаются не чаще двух-трех раз в месяц? Ученые все-таки не исключают связи с лунными фазами. Зачастую возбужденное состояние лунатиков совпадает с периодами новолуния и полнолуния. Но точных доказательств этого предположения так и не нашлось.

"Да, какая-то связь есть. Но гораздо большая связь при снохождении и сноговорении. Это не с Луной связано, а с предшествующими психотравмирующими ситуациями или эмоционально насыщенными ситуациями. Стресс увеличивает существенно частоту эпизодов снохождения и сноговорения. И с Луной в этом смысле связь гораздо менее значимая, чем с какими-то психотравмирующими или насыщенными событиями", - говорит Роман Бузунов.

Если не Луна, то что может заставлять человека двигаться во сне? Может, действия лунатиков связаны со сновидениями? Есть предположение, что в реальности они делают то, что в этот момент снится.

"Человеку снится, что он сражается, и он начинает посылать импульсы телу, а тело начинает в соответствии с этим реагировать. И если ему, допустим, снится, что он душит какого-то врага, он может задушить партнера по кровати. Такие случаи действительно описаны. Это известная, описанная ситуация, она бывает достаточно редко, но достаточно серьезное заболевание, которое требует соответствующей коррекции и, опять же, неких ограничительных мер: человек должен спать один, то есть не должно быть рядом никого, кого он может травмировать в этой ситуации", - объясняет Бузунов.

Пожалуй, самым трагичным в истории лунатизма считается случай канадца Паркса. 23 мая 1987 года в состоянии сна мужчина завел машину, проехал 23 километра до дома родителей жены, где убил свою тещу и пытался задушить тестя. Специалисты в области сна дали показания на суде, после чего Паркса оправдали.

"Он был признан невменяемым. На суд был приглашен специалист в области сна, который доказал, что его состояние было неосознанным. Но в его случае мы можем говорить о такой колоссальной вытесненной агрессии, которая не проявлялась в его обычной жизни. Наоборот, о нем очень часто говорили, как о добродушном, достаточно милом человеке", - рассказывает Екатерина Степанова.

Ученые исследовали более сотни страдающих лунатизмом и в одной из хромосом обнаружили участок, отвечающий за проявление симптомов снохождения. Правда, конкретный ген, на чьей совести лежит провокация приступов сомнамбулизма, пока не определен. Но это дело времени.

"Наверное, когда-нибудь мы научимся контролировать наши гены, менять, контролировать экспрессию генов. Наука, конечно, работает в этом направлении, но решение пока еще не найдено", - говорит Дарья Гусакова.

Медицина полна загадок и тайн. Разобраться в них пытаются тысячи ученых в разных уголках мира. Дефекты в генах могут возникать совершенно спонтанно. Проследить причины таких поломок практически невозможно. В этом и состоит главная загадка генетических заболеваний. Но определить слабое звено цепочки ДНК - уже большая победа, первый шаг на пути к большой цели - избавить человечество от терзавших его столетиями неизлечимых болезней.