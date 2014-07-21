"Добролет" будет летать в Казань и Екатеринбург

Фото: dobrolet.com

"Добролет" открыл продажу билетов в Казань и Екатеринбург. Теперь география полетов "дочки" "Аэрофлота" расширилась до 8 направлений, сообщает лоукостер на своем официальном сайте.

Регулярные полеты в Екатеринбург начнутся 28 августа, в Казань - 21 сентября. Минимальная стоимость билета в одну сторону составит 999 рублей. Летать по маршрутам будет Boeing-737-800 NG. Лайнер рассчитан на 189 пассажиров.

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Напомним, что 18 июля авиакомпания "Добролет" открыла продажу билетов в Сургут. Ежедневные полеты в этот город лоукостер начнет выполнять 30 августа. Минимальный тариф в одну сторону также составляет 999 рублей (без учета такс и сборов).

Ранее авиакомпания начала реализацию авиабилетов из Москвы в Волгоград, Пермь, Самару и Уфу. В настоящее время "Добролет" выполняет рейсы только в Симферополь

"Добролет", входящий в группу "Аэрофлот", получил сертификат эксплуатанта 19 мая, а первый рейс совершил 10 июня. Продажи билетов "туда-обратно" начались еще в конце мая, их стоимость на июнь составила от 2 до 7 тысяч рублей. Особенность политики авиакомпании-лоукостера заключается в том, что цены на билеты обычно на 20-30% ниже рыночных.