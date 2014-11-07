Новый лоукостер "Аэрофлота" получил разрешение на полеты

Фото: m24.ru
Лоукостер компании "Аэрофлот" "Победа" получил сертификат эксплуатанта и теперь может начать продажу билетов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Росавиацию.
Бюджетный перевозчик "Победа" перенес старт продаж билетов с 1 ноября из-за того, что вовремя не получил сертификат и лицензию. Нужные документы так и не были подготовлены к 31 октября.
"Победа" планировала начать полеты из аэропорта "Внуково" с 17 ноября. В планах - рейсы из Москвы в Сургут, Пермь, Екатеринбург, Самару, Казань, Волгоград, Белгород и Тюмень. Затем компания планирует расширить географию полетов.
Компания собирается использовать новые Boeing 737-800NG. По планам авиакомпании, к 2018 году ее флот будет состоять из 40 воздушных судов, а перевозки достигнут 10 миллионов человек в год.
ООО "Бюджетный перевозчик", за которым числится "Победа", было зарегистрировано 16 сентября 2014 года.
Напомним, "Аэрофлот" создал новое дочернее предприятие вместо низкобюджетной авиакомпании "Добролет", которая приостановила перелеты по всем своим маршрутам 4 августа.
Причиной такого решения стали санкции ЕС в отношении компании.