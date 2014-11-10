По московским меркам: Самый большой ипподром столицы

Сетевое издание M24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. На каком городском рынке закупались стрельцы? Какие пруды сохранились со Смутных времен? Какая из городских больниц самая крупная? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".

Крупнейшим местом для конных скачек и испытаний в столице является Центральный московский ипподром площадью порядка 40 гектаров. Он был основан в далеком 1834 году и стал первым в мире рысистым ипподромом. Площадка, расположенная на улице Беговой, неподалеку от одноименной станции метро, является научной и опытной базой Института коневодства.

В год открытия заезды на ипподроме проводились всего два дня. Со временем число рекордов на различных дистанциях стало расти, увеличилось и число участвующих в соревнованиях лошадей. В период революции Центральный московский ипподром был законсервирован: здесь проводились военно-учебные занятия и митинги. Работа объекта возобновилась в 20-х годах прошлого столетия, с того времени тут начали устраивать регулярные испытания лошадей. В наше время ипподром, состязания на котором проводятся и зимой, и летом, имеет пропускную способность порядка 1 200 лошадей в год. Здесь открыта школа верховой езды, работает ветеринарный лазарет.

"Познавательный фильм": Ипподром

Центральный московский ипподром известен как место проведения значимых конных соревнований. Между рысаками разыгрываются такие награды, как Большой Всероссийский приз (Дерби), приз Элиты, приз Пиона, Всероссийский приз Барса, приз Центрального московского ипподрома, проходят соревнования троек и другие состязания. В начале 2000-х здесь даже можно было понаблюдать за скачками на верблюдах. Созданию особой атмосферы также способствует легальный тотализатор.

Безусловным мировым рекордсменом по целому ряду показателей большинство источников называют ипподром Meydan Grandstand, находящийся в Дубае и открытый в 2010 году. Название ипподрома происходит от арабского слова "meydan", что значит "площадка", "парк". На общей площади более 6 миллионов квадратных метров расположился не только собственно ипподром, но и отель, кинотеатр, музей истории скачек, водные каналы, рестораны, пристань для яхт и даже жилой комплекс для состоятельных людей.

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Здесь нет, пожалуй, только букмекерских контор, ведь дело в том, что в Объединенных Арабских Эмиратах запрещено делать ставки на скачки. При этом комплекс устроен таким образом, что наблюдать за конными соревнованиями можно как с трибун длиной более 1,7 километра, так и с бассейна на крыше гостиницы или из ее номеров, большинство из которых выходят на стадион. Кроме этого, для удобства зрителей соревнования также показывают на самом большом телевизоре с LED-панелью (его размеры 110Х10 метров), установленном вблизи трибун.