В День славянской письменности в столице пройдет более 500 мероприятий

Крестный ход. Фото: ИТАР-ТАСС

В День славянской письменности и культуры, 24 мая, в столичных парках, музеях и библиотеках будут организованы различные тематические программы. Среди них традиционная Божественная литургия в Успенском соборе Кремля, Крестный ход к памятнику святым апостолам Кириллу и Мефодию, молебен и возложение цветов у памятника, а также церемония награждения Международной премией Кирилла и Мефодия.

Всего запланировано более 500 мероприятий с участием более 350 тысяч человек. Из наиболее крупных программ стоит выделить IX Московский международный фестиваль славянской музыки, фестиваль народного творчества "Славянские кружева", открытие концертного сезона на Лемешевской поляне Серебряного бора, московский открытый фестиваль "Шолоховская весна-2013" на Волжском бульваре и литературно-музыкальные программы "Славянское культурное наследие".

В Галерее искусств Зураба Церетели, музеях имени Есенина, Маяковского, Пушкина и других будут организованы музыкальные программы духовной музыки; в Музее истории Москвы – уроки истории о древней Москве и древнерусской школе; в Доме русского зарубежья имени Солженицына - кинопрограммы документальных фильмов; в доме-музее Марины Цветаевой пройдут лекции и семинары по истории российской литературы. Также будут организованы тематические экскурсии по городу.

24 мая с 17:00 в рамках акции "Москва литературная" актеры театра и кино будут читать стихи и прозу русских классиков у городских памятников Есенину, Гоголю, Цветаевой, Пушкину и Лермонтову. Также там пройдут выступления хоров, военных оркестров и ансамблей.

А на Кузнецком мосту и Тверской площади с 14:00 до 20:00 пройдут уроки русского языка. Филологи и лингвисты расскажут об особенностях современного русского языка и о древнерусской словесности. На специальных информационных тумбах будут размещены плакаты с фразами на славянских языках – своеобразные "Разговорник славянских языков".

Основным событием праздника станет большой концерт на Красной площади "Россия поет. Наши любимые песни". В программе хорового пения примут участие более 30 хоров, среди которых хор Академического музыкального колледжа, Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого и многие другие.

При этом слова песен будут транслироваться на больших экранах. А завершится концерт праздничным фейерверком. Начало мероприятия – в 20:00.

Кроме того, 25 мая в Александровском саду состоится торжественная церемония открытия памятника Гермогену, созданного по проекту народного художника России Салавата Щербакова и заслуженного архитектора России Игоря Воскресенского.

Напомним, на улицах Москвы появятся специальные таблички на белорусском, украинском, болгарском, сербском и македонском языках. Их можно будет найти на Рождественке, Неглинной, Кузнецком мосту, в Лаврушинском переулке.