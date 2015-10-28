Надежда Бабкина и Андрей Малахов прочтут произведения Гоголя

Фото: folkteatr.ru

11 ноября в театре "Русская песня" состоятся литературные чтения "Вечер с Гоголем". Мероприятие приурочено к премьерным показам фолк-мюзикла "Ночь перед Рождеством", которые состоятся 7 и 8 декабря.

Как сообщают организаторы вечера, в чтениях примут участие Надежда Бабкина, Анастасия Волочкова, Нина Чусова, Алексей Ягудин, Виктор Добронравов, Федор Добронравов, Сергей Астахов, Глеб Матвейчук, Инна Чурикова, Лариса Рубальская, Борис Корчевников, Владимир Минеев, Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин, Эдгард Запашный, Андрей Дементьев, Илзе Лиепа, Андрей Малахов и другие.

Чтения произведений Николая Васильевича Гоголя будут подкреплены видео-инсталляцией, звуком и спецэффектами. На сцене воссоздадут атмосферу ночной деревни – луна, звездное небо, скрип мороза под сапогом и тревожный лай собак, охраняющих Диканьку, в которой будут происходить самые невероятные события.

Всех гостей мероприятия ждут угощения – традиционные русские пельмени и украинские вареники, которые будут готовить участники литературных чтений. Кроме того, в фойе будут представлены работы современных живописцев, посвященные образам героев Гоголя.