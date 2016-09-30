Дэн Браун напишет пятый роман о загадках да Винчи и масонских символах

Кадр из фильма "Код да Винчи"

Писатель Дэн Браун пообещал написать еще один роман о профессоре Лэнгдоне, расследующем таинственные преступления масонов и религиозных орденов. Об этом сообщает The Guardian.

Книга, которая будет называться "Происхождение" (Origin), поступит в продажу 26 сентября 2017 года. Она станет продолжением серии романов "Код да Винчи", "Ангелы и демоны","Утраченный символ" и "Инферно". Браун уже подписал контракт на публикацию книги с британским издательством Transworld и американским Doubleday. По словам представителей этих издательств, в новом романе профессору Лэндону опять предстоит разгадать таинственные коды и шифры, ответить на вопросы науки, религии, искусства и архитектуры, оставленные великими учеными и художниками.

В октябре 2016 года в прокат выйдет экранизация третьей книги серии "Инферно". Релиз фильма "Код да Винчи" состоялся в 2006 году, а премьера "Ангелов и демонов" прошла в 2009.