Sоломенные поэты: пусть лето будет с нами всегда!

По вторникам и пятницам мы будем выкладывать стихи, которые поэты оставили нам на фестивале SOЛOMA
Поэт под псевдонимом @altera_lyrics оставил нам на блокнотных листочках два своих произведения и одно отличное пожелание с небольшим рисунком.
Расшифровка (орфография и пунктуация автора сохранены)
Стихотворение 1
Искусный мастер
искусственной любви,
Лживый пророк,
мною оправданный злодей.
Мой чародей, твое вино горчит,
Где билось сердце, больше не стучит.
Стреляющий охотник
Оправданиями в упор.
Я так слаба, мне не под силу дать тебе отпор.
Смотрю в укор. Довольно лжи...
Мой нежный демон, часть моей души!
Стихотворение 2
И снова я ловлю себя на мысли,
Что в этой череде случайных лиц,
Среди печальнейших красавиц,
Среди счастливейших девиц
Ищу тебя
В простом нарядном платье,
Промокшем в каплях утренней росы,
Бегущей по волнам янтарной,
Еще несжатой полосы.
Начало августа, как известно, m24.ru отмечало масштабно: в саду "Эрмитаж" был организован и проведен главный фестиваль лета – SOЛOMA.
На Главной сцене прошла акция "Открытый микрофон", в рамках которой каждый желающий может прочесть стихи, прозу, собственные эссе или признаться в любви перед всеми гостями мероприятия.
Но мы не забыли про тех, кто не решился (или не захотел) в этот день подняться к микрофону и оставил свои стихи в специальной зоне "Дверь к признанию". В конце дня мы собрали все эти листики, а теперь будем два раза в неделю публиковать их здесь.