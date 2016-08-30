Sоломенные поэты: пусть лето будет с нами всегда!

По вторникам и пятницам мы будем выкладывать стихи, которые поэты оставили нам на фестивале SOЛOMA

Поэт под псевдонимом @altera_lyrics оставил нам на блокнотных листочках два своих произведения и одно отличное пожелание с небольшим рисунком.

Расшифровка (орфография и пунктуация автора сохранены)

Стихотворение 1

Искусный мастер

искусственной любви,

Лживый пророк,

мною оправданный злодей.

Мой чародей, твое вино горчит,

Где билось сердце, больше не стучит.

Стреляющий охотник

Оправданиями в упор.

Я так слаба, мне не под силу дать тебе отпор.

Смотрю в укор. Довольно лжи...

Мой нежный демон, часть моей души!

Стихотворение 2

И снова я ловлю себя на мысли,

Что в этой череде случайных лиц,

Среди печальнейших красавиц,

Среди счастливейших девиц

Ищу тебя

В простом нарядном платье,

Промокшем в каплях утренней росы,

Бегущей по волнам янтарной,

Еще несжатой полосы.

Начало августа, как известно, m24.ru отмечало масштабно: в саду "Эрмитаж" был организован и проведен главный фестиваль лета – SOЛOMA.

На Главной сцене прошла акция "Открытый микрофон", в рамках которой каждый желающий может прочесть стихи, прозу, собственные эссе или признаться в любви перед всеми гостями мероприятия.

Поэтические чтения на фестивале Sолома от m24.ru

Но мы не забыли про тех, кто не решился (или не захотел) в этот день подняться к микрофону и оставил свои стихи в специальной зоне "Дверь к признанию". В конце дня мы собрали все эти листики, а теперь будем два раза в неделю публиковать их здесь.