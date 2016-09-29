Владимир Познер придет в гости к книжному кутежу "17 страница"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Книжный кутеж "17 страница" приглашает слушателей на лекцию известного телеведущего Владимира Познера. Об этом сообщают организаторы встречи.

По традиции книжного кутежа, писатель и телеведущий Владимир Познер прочтет заранее выбранное произведение современной русской литературы, начиная с 17-й страницы, а гости лекции должны будут угадать, о каком произведении идет речь.

В обсуждении книги примут участие приглашенные критики, журналисты и литературоведы.

Книжный кутеж "17 страница" – это серия публичных чтений современной русской литературы с участием известных актеров, журналистов, режиссеров, телеведущих, общественных деятелей и критиков. Приглашенный гость выбирает произведение и читает его гостям, начиная с 17-й страницы, где обычно ставится библиотечный штамп. После чтений состоится обсуждение выбранного произведения.