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29 августа 2016, 12:30

Литература

Дмитрий Воденников погрузится в книжный кутеж "17 страница"

Перед читателями будет стоять задача угадать произведение и его автора

Фото: Лена Керн

1 сентября в Московском музее современного искусства пройдут первые осенние публичные чтения современной русской литературы "17 страница".

В этот вечер поэт и эссеист Дмитрий Воденников прочтет отрывки из книги современного прозаика, начиная с 17-й страницы (именно на ней ставится библиотечный штамп).

Собравшиеся постараются узнать произведение, его автора, после чего смогут обсудить книгу вместе с чтецом и экспертами. В финале слушатели проголосуют, стоит ли книга того, чтобы дочитать ее до конца. Есть мнение, что обычный читатель принимает решение, продолжать ли чтение дальше, добравшись до 17-й страницы.

Вход на мероприятие свободный, необходима предварительная регистрация.

Место: Петровка, 25

Время: 1 сентября, 19:00

литература чтения
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