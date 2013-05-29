Международный книжный фестиваль в Москве: от ярмарок до лекций

В центральном Доме художника с 7 по 9 июня пройдет московский международный Книжный фестиваль, который объединит писателей, критиков, культурологов, философов, художников, музыкантов, иллюстраторов и режиссеров. Посетителям представят 5 традиционных фестивальных программ – это "Книги", "Музыка", "Кино", "Выставки" и "Дети". Всего запланировано боле 200 мероприятий.

В рамках акции стартуют презентации, круглые столы, дискуссии. Все они посвящены современному литературному процессу, отражению искусства на страницах книг и журналов.

Ожидается, что мероприятия посетят свыше 50 иностранных гостей из Испании, Италии, Австрии, Болгарии, Венгрии, Великобритании, Польши, США, Украины, Финляндии, Чехии, Швеции, Японии, Китая, Норвегии.

Вас ждут лекции о Льве Гумилеве в рамках программы "Жизнь замечательных людей", а также рассказ о Льюисе Кэрролле. На фестивале пройдет награждение лауреатов премии "Ясной Поляны" и премии в области поэзии "Московский счет".

В рамках блока "Мужчина на кухне" шеф-повар Пьетро Ронгони, названный "послом итальянской кухни в России", поговорит о том, как подавать спагетти и мясо на одной тарелке. А известный столичный концепт-шеф, блогер и знаток восточной кухни Хаким Ганиев поделится секретами узбекских блюд.

"Игорь Мухин обещает рассказать все самое интересное о фотографии на творческих встречах. Диана Арбенина встретится с поклонниками. Андрей Лаппа - один из наиболее квалифицированных и опытных преподавателей йоги - проведет встречи и расскажет про свою уникальную технику, теорию и практическую методику Танца Шивы", - сообщили организаторы.

Кроме того, на фестивале представят выставку, посвященную чешскому иллюстратору Мирославу Шашеку. Оригинальные рисунки и картины, первые издания и другие материалы, связанные с творчеством и судьбой маэстро иллюстраций можно увидеть на одной площадке.

Также вас ждут мастер-классы, концерты и показы немого кино.

Отдельного внимания заслуживает ярмарка Books & Music. Это музыкальная выставка-продажа, которая откроется на втором этаже ЦДХ. Здесь вы найдете образовательную, детскую литературу, книги по искусству и гравюры.