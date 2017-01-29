Форма поиска по сайту

29 января 2017, 14:38

Культура

"Москва онлайн" покажет открытие Театра чеховской комедии

В честь 157-го дня рождения автора "Вишневого сада" в его доме-музее на Садовой-Кудринской открывается Театр чеховской комедии. 29 января актеры представят публике фрагмент спектакля по мотивам рассказа "Из записок вспыльчивого человека". Чехов написал его в 1887 году в том самом доме, где сейчас расположен музей. Режиссер постановки – Александр Власов. Роли исполняют: Михаил Полежаев, Мария Букнис, Дарья Березовская и Лев Невский.

Также в этот день студенты Московской государственной консерватории имени Чайковского представят произведения русских и зарубежных классиков. В доме на Садовой-Кудринской музыкальные вечера проходили и при жизни драматурга. Тогда в гости заходили как профессиональные музыканты, так и любители, в числе которых были братья и сестра Антона Павловича.

Смотрите прямую трансляцию на портале "Москва онлайн" 29 января в 17:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

