Книга о досуге "Замечательное время: зима" поступила в продажу

Фото: mann-ivanov-ferber.ru

Книга блогера Ксении Дрызловой "Замечательное время: зима" поступила в продажу в московских книжных магазинах. На ее страницах читатели найдут интересные идеи семейных игр, творческих занятий и зимних традиций.

В книге много мастер-классов и советов на тему того, как подготовиться к Новому году: украсить жилье, сделать праздничные упаковки и адвент-календарь.

Что касается игр, то на улице Ксения Дрызлова советует поискать следы на снегу, организовать зимнюю кухню, установить банки-светильники и заняться картонным строительством.

"Часто самые простые вещи могут наполнить жизнь волшебством и радостью. В этой книге собраны идеи, которые у нас почти всегда на виду, но мы про них постоянно забываем. Ее можно открыть на любой странице и найти что-то интересное", - отметили в издательстве "Манн Иванов и Фербер".

В книге есть обширный список традиций и приятных мелочей, которые можно взять на заметку.

"Я отобрала самые увлекательные и простые игры и занятия, не требующие долгих приготовлений или особых навыков. Их легко повторить и можно адаптировать под любой возраст ребенка — от малышей до школьников. Здесь есть не только наши любимые с дочкой игры, но и всевозможные советы и идеи, которые помогут родителям привнести в жизнь семьи больше легкости, творчества и волшебства", - рассказала Ксения Дрызлова.

"Замечательное время: зима" - это книга для всей семьи. И ребенок, и взрослый почерпнет из нее массу полезной информации и сможет разнообразить зимний досуг.