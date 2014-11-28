Что покупают на non/fiction писатели, родители и студенты

В ЦДХ открылась ярмарка non/fiction

В Москве работает выставка интеллектуальной литературы non/fiction. Корреспондент M24.ru пообщался с участниками и гостями выставки и спросил, зачем они пришли на ярмарку, что купили и какие книги любят читать.

В этом году non/fiction проходит в шестнадцатый раз, специальный гость этой выставки – Германия, и, соответственно, немецкая литература. Non/fiction-2014 приятно радует обилием мастер-классов с писателями и книжных новинок в диапазоне от дневниковых записей Евгения Гришковца до сборника стихов хип-хоп музыканта Дельфина.

Евгений Гришковец, писатель

Фото: M24.ru/Александр Авилов

"Меня просто пригласили на non/fiction. Если меня что-то спросят, отвечу. А цели никакой другой нет. Я думаю, что сюда приходит читающая публика. Многие хотят увидеть любимых писателей (В этот момент к Евгению подходит мужчина и фотографируется со словами: "Я ваш большой поклонник", – M24.ru). Но встреча читателей с писателем не только бесполезна, она вредна. Общение читателя и писателя должно осуществляться только через книгу, личный контакт не нужен.

Вот, например, возьмет читатель и признается писателю в любви. А тот возьмет и обругает, имея такую возможность. Это не нужно. Еще когда у читателя бывает какой-то короткий контакт с писателем, у него возникает личное отношение к автору. Оно иллюзорно и вредно. Потому что писатель, конечно, вряд ли запомнит этот контакт. Но сами авторы хотят увидеть своего читателя. Потому что читатель покупает книгу и уносит ее домой, а там что-то с ней делает, что именно – мы не знаем. И, конечно, мы хотим увидеть читателя. Но это желание, с которым нужно бороться.

Я же своих читателей вижу практически каждый день, потому что играю в спектаклях. Мой читатель – человек среднего возраста, где-то в районе 30-ти лет, активно живущий, чаще всего активно работающий, семейный, с детьми. Это тот самый человек, который стремится стать средним классом или имеет все шансы таковым стать, или уже является средним классом.

Про любимые книги – я читаю и советую читать только российскую классику, причем оканчивающуюся где-то в 80-е годы прошлого века".

В рамках Non/fiction Евгений Гришковец презентовал новую книгу "Избранные записи" Евгений Гришковец: "Семь лет я вел дневник в интернете, и накопилось много текстов шестилетней и семилетней давности. Какие-то тексты явно потеряли свое значение и смысл, а какие-то наоборот стали острее. Была проделана большая работа, и из дневников за семь лет я собрал лучшее или, скажем, самое живое. Это такое подведение итогов".



Захар Прилепин, писатель

Фото: M24.ru/Александр Авилов

"Обычно на такие выставки я приезжаю с огромным пустым чемоданом и затариваюсь книжками максимально. Но дело в том, что сейчас я отсюда еду в Курск и поэтому у меня чемодан уже полный. К тому же мне надавали призов на “Большой книге”, статуэтки всякие, так что мне чемодан уже забили полностью, и после выступления на non/fiction я сразу умчусь.

У нас проходят всего две крупные книжные ярмарки (ММКВЯ и non/fiction – M24.ru), надо чтобы их было четыре по каждому времени года, потому что это и отчет о работе, и праздник, и какое-то действо. Вообще, чем чаще человек слышит о книгах, чем чаще он видит какие-то вещи связанные с чтением, тем больше вероятность, что у него дрогнет какая-то жилка, и он скажет: “Что-то я давно ничего не читал. Наверное, почитаю”. А если это никак не демонстрировать, не отчитываться, то и человек до этого не дойдет".

Грегори Лассер, художник (Франция)

Фото: M24.ru/Александр Авилов

"На выставке я представляю свою видеоинсталляцию. Как она связана с книгами? Интересный вопрос, могу сказать, что моя работа не связана с книгами напрямую, но она представляет собой выдумку, фикшн, а выставка как раз называется non/fiction. Наша (Грегори создал работу вместе с художницей Анаис мет ден Анкст – M24.ru) работа называется "Воображаемая встреча" и посвящена отношениям между людьми. Мы создаем интерактивное общение – человек подходит к экрану, а к нему приближаются виртуальные головы и руки. Что интересно – контакт с человеком виртуальный, но для того чтобы он начался, вам нужно физически прикоснуться к героям на экране.

Люди реагируют на работу по-разному, но нам и нужна такая реакция. Большинство людей улыбается, кто-то боится, потому что им кажется, что их хотят поймать какие-то странные руки. Сами виртуальные герои тоже в зависимости от настроения могут быть счастливыми и добрыми или злыми.

Я пока еще не нашел времени, чтобы прогуляться по книжной выставке, потому что монтировал свою работу. Совсем скоро я освобожусь, и посмортю, что показывают на non/fiction. Я почти не знаком с российскими писателями, тем более с современными. Но, конечно, я слышал о Толстом и Достоевском".

Любовь Беляцкая и Артем Фаустов, совладельцы книжного магазина “Все свободны” (Санкт-Петербург)

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Артем: "Мы, участники, представляем питерский книжный магазин “Все свободны” – магазин интеллектуальной книги. На нашем стенде есть несколько издательств, которые вы больше нигде не найдете на выставке. Например. Издательство петербургской галереи “Борей”, которая издает новые переводы Франца Кафки.

Нам на выставке хочется купить все. Не все конечно, это шутка. Мы участвуем в non/fiction уже четвертый год подряд, и это самая крутая книжная ярмарка в России. Самое большое книжное событие, поэтому пропускать его – это кощунство.

Я предпочитаю художественную литературу, люблю контркультурную прозу двадцатого века, русскую и зарубежную. По авторам – Курт Воннегут и Сэмюэл Беккет. И еще я очень люблю научно-популярную литературу по физике, биологии и психологии".

Любовь: "Мне нравится non/fiction тем, что, когда в книжных магазинах тиражи уже кончаются, издатели выкладывают здесь последние экземпляры. Например, полное собрание книг Бориса Рыжего или какие-то детские книжки, которых уже нигде не осталось.

Я люблю художественную прозу, и мне стыдно в этом признаваться, потому что, казалось бы, сейчас надо читать уже научно-популярную литературу. Хотя научно-популярную я тоже очень люблю. Мое любимое издательство – “Альпина”. Вообще, недавно я поняла, что люблю толстые книги. Последнее, что я прочитала: Альфред Деблин “Три прыжка Ван Луня” – там рассказывается история странной секты в средневековом Китае".

Любовь Журавская, пиарщик, и дочка Лиза

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Любовь: "Мы купили уже две сумки книг, наверное, двадцать штук точно есть. Например, новое издание "Алисы в стране чудес" с оригинальными иллюстрациями Кэррола, "Веселые картинки", рассказы про слона Элмера и много другое.

В целом мне нравится, как организована ярмарка, но было бы очень здорово, если бы в детском зале ставили столы для малышей. Они не достают до высоких стендов с книгами, но им интересно полистать, потому что начиная с четырех-пяти лет дети на выбор взрослых уже не полагаются, а когда посмотрят сами, то говорят – будут покупать или нет".

Лиза: "Больше всего на выставке мне понравилось рисовать, еще я листала книжки и сама выбирала их. Мы купили много книг – себе и в подарок братьям Никите и Глебу".

Альберт Чувилин, коллекционер винила

Фото: M24.ru/Александр Авилов

"На выставке я работаю в отделе винила. У нас очень большой выбор пластинок. Продаем все подряд: от дореволюционных пластинок и пластинок 1940-1960 годов до современного винила. Конечно, упор у нас на классический рок.

Без ложной скромности скажу, что я известный во всем мире коллекционер, так что нам посылают пластинки отовсюду: из Австралии, Японии, Бразилии и Аляски. А также мы ездим сами по Европе и скупаем пластинки коробками.

У нас есть, например, очень редкая пластинка Крупнова и его группы “Черный обелиск”. Анатолий Крупнов нарезал трэш на басухе в известной группе “Шах”, а потом он ушел оттуда и организовал свой коллектив. Еще есть очень редкая пластинка Янки, она сейчас стоит шесть тысяч рублей. Знаете ее? Это Яна Дягилева из группы "Гражданская оборона" Егора Летова, это ее сольная вещь. И, конечно, пластинка с записью, где Девид Боуи читает сказку Прокофьева “Петя и серый волк”. Я под нее засыпаю сразу же.

Все советские пластинки стоят сумасшедших денег – по несколько тысяч каждая. Есть пластинки, которые сейчас стоят пятьсот-семьсот евро.

В последнее время наметилась тенденция, что люди слушают джаз. Вы представляете? Только настоящий джаз 1940-1960 годов прошлого века. Вы знаете, в моей практике никогда не было такого, чтобы люди покупали только эту музыку".

Татьяна Стробыкина, врач, автор книг по педагогике

Фото: M24.ru/Александр Авилов

"Я представляю книгу “Учебник первого года” по воспитанию ребенка первого года жизни. Это переиздание моей книги “Игры и упражнения для самых маленьких”, которая вышла десять лет назад. В учебнике – весь мой педиатрический опыт за двадцать пять лет. Я пишу о том, что ошибки первого года отражаются на людях и в сорок лет. И этих ошибок в воспитании нужно стараться избегать. Я первый раз на Non/fiction, все очень нравится – хорошая, свободная атмосфера. Я думала, будет более шумно и беспорядочно. В основном, я читаю духовную литературу, например, Евангелие".

Константин Баталов, студент Московского социально-экономического

Фото: M24.ru/Александр Авилов

"Я работаю на стенде, мы представляем религиозную старообрядческую литературу, показываем участникам и посетителям выставки, что из себя представляет старообрядчество, его история. Есть много современной литературы на эту тему. Людям, которые подходят к стенду, интересно, почему церковь раскололась на две части, то есть на российскую православную церковь, которая у нас сейчас, и старообрядчество.

Я успел походить по выставке, заглянул в отдел винила, потому что увлекаюсь музыкой. Моя любимая книга – Оруэлл "1984".

Ирина Матвеева, заместитель председателя правления Фонда защиты интеллектуальной собственности в Государственной Думе





Фото: M24.ru/Александр Авилов

"Мы с семьей ходим на выставку ежегодно. Мы пришли непосредственно в девятнадцатый зал – это выставка "Кулинария и гастрономия". Мы пока ничего не купили, ждем начала кулинарной сессии. В этом году интереснее, потому что представлено больше площадок иностранной литературы. Например, Германия в качестве специального гостя. Больше встреч с писателями, известными личностями, чем было, например, в прошлом и позапрошлом году.

Я в основном читаю публицистику и научную литературу – все, что касается социологии, культурологии. Если коснуться авторов, то, наверное, это утопические вещи, такие как Олдос Хаксли и Джордж Оруэлл. Это, пожалуй, ключевые писатели для меня".

Роман, IT-специалист

Фото: M24.ru/Александр Авилов

"Когда я ехал на non/fiction, уже знал, что приобрету "Черную книгу" – это про то, как уничтожали евреев на территории СССР во время Второй мировой войны. Я еще купил несколько книг, хотя не собирался их брать и даже не запомнил названий.

Раньше я уже был на non/fiction. Мне нравится, что в одном месте собрано очень много литературы, здесь гораздо больше выбора, чем в магазинах. Обычно, для того, чтобы найти нужное, приходится объезжать несколько книжных или покупать на "Озоне".

Одна из моих любимых книг – "Источник" Айн Рэнд".

Александра Гусева, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова

Фото: M24.ru/Александр Авилов

"Знакомая пригласила посотрудничать с издательством “Европа”. Так как мне очень интересно все, что происходит в книжном мире, поучаствовать в этом мероприятии, конечно, классно. Очень понравилось, что выставляется так много издательств. В частности, мне нравится, что представляют ребята из Питера – "Фаланистер", "Мы", "Порядок слов" и так далее. Издательство "Текст" очень классные вещи делает. В целом мне кажется, каждый может найти что-то для себя. Еще мне нравится то, что у меня на прилавке. у "Логоса" вышел сотый номер, и так как я интересуюсь философией и литературой, мне очень интересно содержание этого журнала.

Если говорить о любимых книгах, то я больше увлечена поэзией, нежели прозой, поэтому слежу за творчеством современных поэтов. Как раз уже видела на выставке Льва Рубинштейна, у него вышла новая книга, и я думаю, что куплю ее".

Глеб, сотрудник департамента культуры города Москвы

Фото: M24.ru/Александр Авилов

"Здесь очень много всего, и это поражает. Если честно, я недавно пришел и еще толком не разобрался, что конкретно хочу увидеть. Я пришел сюда подбирать книги, связанные с дневниками и мемуарами, для подготовки к Библионочи-2015. non/fiction – очень семейное, приятное место. Конечно, мне тут нравится.

Последнее, что я прочитал – это, наверное, воспоминания Лихачева. Ну и вообще "КоЛибри" – очень хорошее издательство, я у них много чего покупаю, но, в основном, это воспоминания известных людей".

Выстаква-ярмарка Non/fiction проходит в Центральном доме художника (Крымский Вал, 10) до 30 ноября. Стоимость билета – 300 рублей.



Екатерина Кадушкина