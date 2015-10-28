Андрей Битов, Гузель Яхина и Валерий Былинский стали лауреатами "Ясной поляны"

Фото предоставлено организаторами

Литературная премия "Ясная поляна" огласила имена лауреатов за 2015 год. Победителями в главных номинациях стали писатели Андрей Битов, Гузель Яхина и Валерий Былинский. На церемонии были впервые вручены две новые награды – премия в номинации "Иностранная литература", а также специальный приз "Выбор читателей". Об этом сообщают организаторы премии.

В номинации "XXI век" победила Гузель Яхина с романом "Зулейха открывает глаза", также вошедший в шорт-лист премии "Русский букер". За победу в этом номинации Яхина получила два миллиона рублей, а пять финалистов по одному миллиону. Кроме того, Гузель стала победителем в новой номинации "Выбор читателей", за что ее наградили поездкой в Сеул. Андрей Битов получил награду в номинации "Современная классика" за легендарный роман "Уроки Армении". Его приз составил полтора миллиона рублей. Лауреатом в номинации "Детство. Отрочество. Юность" стал писатель Валерий Былинский за сборник рассказов и повестей "Современная новелла".

Новая награда "Иностранная литература" досталась американской писательнице японского происхождения Рут Озеки за роман "Моя рыба будет жить". Жюри премии также отметили работу переводчика – Екатерину Ильину наградили 200 тысячами рублей.

Литературная премия "Ясная поляна" ежегодно вручается за лучшие произведения, написанные в традиционном стиле. Первое награждение состоялось в 2003 году. Лауреатами премии в разное время становились Алексей Иванов, Владислав Отрошенко, Захар Прилепин, Фазиль Искандер, Евгений Водолазкин, Валентин Распутин и многие другие.