Лидер Placebo Брайан Молко выпустит книгу с текстами лучших песен группы

Брайан Молко. Фото: brianmolko.com

Лидер британской альт-рок-группы Placebo Брайан Молко собирается выпустить книгу с текстами лучших песен бэнда. В ретроспективный сборник войдут тексты, написанные за 20 лет существования команды.

"Брайан Молко – избранное" (Brian Molko – Selected) станет доступна для предзаказа с 31 октября, сообщает GigWise. Оставить заявку можно будет здесь.

На британских прилавках издание должно появиться в конце года. Пока неизвестно, будет ли книга Молко издана в России.

Placebo появились в 1994 году – группу основали Брайан Молко и Стефан Олсдал. Британская команда покоряет проникновенным вокалом, пронзительным звучанием и чувственными текстами.

У группы 7 студийных альбомов, последний из которых – Loud Like Love – вышел совсем недавно, 16 сентября прошлого года. Минувшим летом Placebo выступили на московском фестивале "Svoy Субботник".

Прочитать интервью M24.ru с гитаристом Placebo Стефаном Олсдалом можно тут.