За новой книгой Пелевина выстроилась очередь

"Утро": В полночь в "Москве" начались продажи нового романа Пелевина

В полночь с 27 на 28 марта в столице начались продажи нового романа Виктора Пелевина "Бэтман Аполло". Еще до выхода в свет книга вызвала интерес поклонников. Покупатели пришли в магазин за час до начала продаж, рассказал в эфире "Москва FM" продавец книжного магазина Валерий Келя.

"Люди начали приходить за час до начала продаж. Сразу после открытия книги начали сметать со стеллажей. В кассу выстроилась очередь и за час мы продали около 100 книг", - рассказал продавец.

По количеству первых продаж роман уже занимает первые строчки в рейтингах. Литературный критик Галина Юзефович объясняет "феномен Пелевина" его особенным ощущением окружающего нас мира.

"Он чувствует какие-то вибрации воздуха в нашем мире и способен их улавливать. Пелевин умеет объяснять что-то такое про нашу жизнь, что мы вроде как сами видим и чувствуем, но не способны проанализировать", - считает Юзефович.

Пелевина называют главным мистификатором современной литературы. Писатель с самого начала карьеры практически не общается с прессой и не проводит встреч с поклонниками.