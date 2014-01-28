Балерина Илзе Лиепа – о своей книге "Театральные сказки"

"Правда 24": Илзе Лиепа - о выходе своей книги "Театральные сказки"

Балерина, народная артистка России Илзе Лиепа взялась за перо и выпустила свою первую книгу для детей "Театральные сказки". Презентация состоялась 25 января в Большом театре. Как призналась Илзе, материал для книги она писала, когда была беременна своей дочерью Надей.

В интервью телеканалу "Москва 24" Илзе рассказала, планирует ли она продолжить сочинять сказки, а также раскрыла секрет гармонии души и тела.

- Илзе, было бы предсказуемо, если бы вы написали мемуары. Но вы дебютировали с книжкой детских сказок. Почему?

- Это не совсем так. Существует книга "Метод Лиепа". Она родилась на основе тех вопросов, которые мне задавали женщины об образе жизни, о том, что хорошо и что плохо. Отчасти это и мемуары.

- Но это не совсем литература, скорее журналистика. А сказка – другое. Здесь вы придумываете то, чего не было.

- Наверное, не один разговор о моих творческих проектах не приносит мне столько радости, как разговор о сказках. Это очень радостное для меня событие, потому что связано с любимой дочкой. Сказки появились, когда я ждала Надю. Они легко рождались и, может быть, состояние моей внутренней гармонии дало этому почву. Я для себя отметила, что сказки пишутся, когда у тебя все хорошо. Всегда знала, что должна хорошо прожить день, чтобы вечером сесть за стол, взять ручку, а пишу я старым дедовским способом, и приступить к творчеству.

- Что же получилось в итоге?

- Не могу сказать, что невероятно хотела, чтобы эти сказки вышли. В книге единственная сказка - про лягушку - была написана по заказу Нади. Все сказки театральные, в моем сознании они связаны с Большим театром.

- Только лишь в сознании, или есть еще сюжетная связь?

- Есть и сюжетная. Я выросла в Большом театре, попала туда в раннем возрасте. В книге - запах этих коридоров, костюмерных, машинное отделение, где живут мои сказочные персонажи коты, которые борются с театральными механизмами, юбочка, которая влюбляется в колет, а он женится на шляпке, занавес, увлеченный кулисой, прожекторы, узнавшие друг друга. Чудо.

Моя самая большая радость, если эта книга откроет сердце для классического искусства, для балета. Ребенку нужно время, чтобы его понять и полюбить.

Художник книги - Анастасия Орлова. Это любимейшая ученица Бориса Аркадьевича Диодорова. Он нам и посоветовал Настю.

Кстати, вместе с книгой родился фонд Илзе Лиепа.

- Какая специализация у этого фонда?

- У него много направлений. Но главное культура - детям.

- Что понимается под культурой?

- Книги, спектакли, выставки для детей, которые не могут себе это позволить.

- Вы еще планируете писать книги?

- Одна сказка о старой театральной мыши уже имеет продолжение. Но пока не имею возможности ее написать. Если у меня будет душевное спокойствие, то книжка появится.

- В одном из интервью вы сказали, что у вас бурный темперамент. Хотя вы – девушка северная, а взрывной характер все же прерогатива южных людей.

- Мой отец латыш, мама – русская. А именно в латышской школе много темпераментных людей. Михаил Барышников, Александр Годунов, мой отец – люди очень темпераментные.

- В этом же интервью вы сказали, что быстро и по-мужски водите автомобиль. Это так?

- Теперь стараюсь не водить, так как у меня ребенок. Но манера вождения у меня отцовская – экстремальная.

- Что бы вы посоветовали тем, кто по 2-3 часа проводит за рулем, в пробках? Как бороться с этой скованностью?

- Мы все стали невероятно неподвижными. Сидим в офисах, в машинах, в самолетах. Надо не забывать двигаться. Движение может быть минимальное, но оно принесет пользу.

- Как-то вы также сказали, что когда играли мужчину на сцене, открыли в себе мужские черты характера.

- Да, мне вообще кажется, я должна была родиться мужчиной. Сейчас очень мало хороших партнеров в балете. Наш отец был блистательным партнером. Андрис тоже понял, что нужно быть не просто хорошим танцовщиком, но и партнером. Тренировать руки, работать со штангой. Но мне с партнерами везло.

- Вы и с Цискаридзе танцевали?

- Да, с Колей мы много работали. Был момент, когда после рождения Нади я вышла на сцену в "Пиковой даме" вместе с Николаем. А потом поехали танцевать этот спектакль в Ростов-на-Дону. И там во время выступления отключилась музыка. Дело в том, что в физическую форму после рождения дочери я пришла довольно быстро, а вот в психологическую – нет. И был тот редкий момент, когда я абсолютно растерялась. Тут Коля пришел мне на выручку, начал обыгрывать ситуацию.

- Ваш отец блистал в то время, когда советский балет был "номер один". Что можно сказать о балетной индустрии сегодня?

- Русский балет и сейчас первый в мире. Балет стал другим, много современных спектаклей вошли в репертуар. Молодежь теперь другая, но это не знает, что она хуже. Есть замечательные молодые балерины, танцовщики.

- А когда балерина перестает считаться "молодой"? У нее ведь тоже есть свой возрастной ценз?

- Балет воспитывает тело, сохраняет молодость, гармонизирует. Процесса Диана до последних дней своей жизни занималась балетом, сохраняя грациозность. Поэтому я призываю мам отдавать девочек в балет.