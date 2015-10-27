"Война и мир" как интерактивное онлайн-приложение

Луи-Франсуа Лежен "Битва под Аустерлицем"

В рамках программы "Года литературы в России" проект "Живые страницы" оживил героев одного из величайших приложений русской литературы – "Войны и мира" Толстого, уместив содержание всех четырех томов в размер интерактивного онлайн-приложения. Пока что приложение доступно только для пользователей смартфонов Android, но с 28 октября будет работать и планшетная версия. Правда, пока что тоже только для системы Android. Мы решили разобраться, для кого и кем сделано приложение, а также в чем его преимущества перед книгой, как бы кощунственно это ни звучало.

Приложение "Живые страницы" было выпущено компанией Samsung в рамках программы "Год литературы в России" в тесном сотрудничестве с экспертами группы Tolstoy Digital и школы лингвистики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". И первым доступным текстом в приложении с подачи Феклы Толстой, курирующей проект, стала "Война и Мир" Льва Николаевича Толстого. По словам авторов проекта, такой выбор был связан с невероятной масштабностью произведения, протяженностью событий романа во времени и огромному количеству героев, чьи судьбы многократно пересекаются на протяжении всего текста произведения. Отработав технологии на сложном, программисты и и исследователи планируют "оживить" страницы и других произведений русской литературы: на сайте проекта уже запущено голосование на выбор следующего романа или пьесы. Среди кандидатов – "Преступление и наказание" Ф.М. Достоевского, "Мертвые души", Н.В. Гоголя и "Доктор Живаго" Б.Л. Пастернака.

Разработчики приложения опирались на мировой опыт и лучшие примеры современных гуманитарных медиа-исследований, такие как проект Стенфорда Republic of letters с опубликованными письмами Джонна Локка и Вольтера, The Newton Project, где проведено масштабное исследование языка, или нереализованный проект "Беконечный Улисс", концепция которого предполагала бесконечное интерактивное комментирование текста романа специалистами и читателями.

Электронные книги обошли по продажам свои бумажные варианты еще в 2011 году, а сегодня, с увеличением диагонали дисплея смартфонов, говорить о преимуществах физических книг перед виртуальными – почти что снобизм. Мир никогда не будет прежним. Эти процессы отражают тренды мировой науки и очевидную тенденцию к объединению информационных технологий и гуманитарного знания. Ну и к тому же, это вопрос экологии – ведь, в конце концов, каждая книга была когда-то деревом.

В рекламном релизе приложения "Живые страницы: Война и мир" – сплошные достоинства. К примеру, тут говорится, что "удобный интуитивный интерфейс позволяет легче ориентироваться в романе, мгновенно переходить к дополнительным материалам и интерактивным разделам", а "текст романа содержит комментарии литературоведов, а оглавление произведения преобразовано в инфографику, с помощью которой интересный фрагмент можно найти за пару кликов". Также в приложение встроен календарь с отмеченными датами исторических событий сюжета, который дополнен комментариями и цитатами автора. Календарь обещает отправлять вам push-уведомления с напоминаниями, что сегодня, к примеру, день сражения под Аустерлицем, или день рождения Наташи Ростовой.



Есть также альтернативный сценарий изучения текста, который познакомит пользователя (читателем его назвать сложно) с героями романа. Сценарий "Судьбы" дает выдержки из описаний внешности и характера персонажа, событий его жизненного пути и взаимоотношений с другими героями, а также отсылки к их реальным прототипам. Тут же указан индекс упоминаемости каждого персонажа. Оказывается, что вся "Война и мир" в большей степени про Пьера Безухова: он упоминается в произведении больше чем кто-либо другой, 2348 раз, в то время как Наташа Ростова, упомянутая в тексте романа лишь 1643 раза, которую школьникам преподносят как литературное альтер эго самого Толстого, по частоте упоминания находится лишь на пятом месте. Кто читал полный текст, для того очевидно, что автор данному персонажу симпатизирует. Кстати говоря, в создатели приложения говорят, что у Толстого есть определенные "маркеры", показывающие его истинное отношение к герою: например, "маленькие ручки" – однозначно негативная характеристика. Есть также индекс упоминаемости редких слов, военной терминологии и архаизмов. Можно даже поиграть в "кто хочет стать миллионером?" с четырьмя вариантами ответов на вопросы вроде "что такое "аванпост" или "мушкетон"?"

То есть та колоссальная работа, которую проделал сначала автор произведения, чтобы составить свои подробнейшие описания военных и исторических событий, которые изобилуют огромным количеством деталей, а затем и исследователи, которые сопоставляли хроники с текстом романа и вычленяли оттуда "истину" и "авторский вымысел", сжаты до необходимости сделать два-три клика. Единственная беда этого чудесного электронного формата лишь в том, что согласно множеству исследований нейробиолгов и психолингвистов во всем мире, мозг, находящийся в ситуации постоянного сопротивления информационной лавине, не стремится запомнить легко добытую информацию. То есть, шансов, что пользователь запомнит хоть что-нибудь, очень малы. И создатели приложения это, конечно, осознают. Просто иначе скоро мы все будем жить в том мире, где о существовании исключенного из школьной программы произведения "Война и мир" будет помнить только старшее поколение.

Получается, что настоящие исследователи решили поделиться своими открытиями в области истории и лингвистики, представив свой труд максимально понятным и визуально привлекательным образом, с использованием современных медиа и технических возможностей. Но если вы не открывали книги, то это приложение вряд ли поможет понять Толстого. Так что, как ни крути, а оригинал читать придется.