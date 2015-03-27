Тудой-сюдой и таки да: Галина Элиасберг разрушит миф одесского языка

Фото: www.jewish-museum.ru

30 марта в Еврейском музее и центре толерантности состоится лекция из цикла "Одесский миф в русской культуре". Тема беседы – "Говорить по-одесски: миф одесского языка".

На встрече речь пойдет о лингвистических трудах и художественных текстах, которые отразили речевые особенности многонациональной Одессы первых десятилетий XX века. Слушатели узнают о том, как и когда появился "одесский язык" и какой вклад в его изучение сделал писатель и журналист Влас Дорошевич.

Лекцию в Еврейском музее прочитает преподаватель Центра библеистики и иудаики РГГУ Галина Элиасберг. От нее гости услышат о произведениях Лазаря Кармена, Семена Юшкевича, Владимира Жаботинского, Исаака Бабеля и других писателей-одесситов, заложивших литературные основы "одесского мифа" .

Смотрите прямую трансляцию на этой странице 30 марта в 19.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.