Книга Грега МакКеона "Эссенциализм" научит концентрироваться на главном

На столичных прилавках появилась книга американского писателя и бизнес-тренера Грега МакКеона "Эссенциализм. Путь к простоте". Она научит концентрироваться на главном и делать только то, что действительно необходимо.

Издание поможет читателям расставить жизненные приоритеты, определить самые важные задачи и отбросить те, что отнимают слишком много энергии, но, по сути, не приносят пользы. Таким образом, книга научит делать меньше и добиваться при этом больших результатов.

Издатели отмечают, что эссенциализм не похож на стратегию тайм-менеджмента. Суть эссенциализма не в том, чтобы распределить время между всеми своими задачами, а в том, чтобы сконцентрироваться на наиболее значимых из них.

Грег МакКеон - специалист по эссенциализму. Он преподавал в Google, Facebook, Twitter и других компаниях.

Найти выдержки из книги можно здесь.