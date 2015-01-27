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Литература

27 января 2015, 13:09

Книга Грега МакКеона "Эссенциализм" научит концентрироваться на главном

литература приоритеты задачи эссенциализм

На столичных прилавках появилась книга американского писателя и бизнес-тренера Грега МакКеона "Эссенциализм. Путь к простоте". Она научит концентрироваться на главном и делать только то, что действительно необходимо.

Издание поможет читателям расставить жизненные приоритеты, определить самые важные задачи и отбросить те, что отнимают слишком много энергии, но, по сути, не приносят пользы. Таким образом, книга научит делать меньше и добиваться при этом больших результатов.

Издатели отмечают, что эссенциализм не похож на стратегию тайм-менеджмента. Суть эссенциализма не в том, чтобы распределить время между всеми своими задачами, а в том, чтобы сконцентрироваться на наиболее значимых из них.

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Грег МакКеон - специалист по эссенциализму. Он преподавал в Google, Facebook, Twitter и других компаниях.

Найти выдержки из книги можно здесь.

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