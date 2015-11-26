LIVE: Алена Долецкая, Андрей Бильжо и Сергей Гандлевский презентуют общую книгу

С 25 по 29 ноября в ЦДХ проходит главная литературная ярмарка года – Non/fiction. Гостей ждут презентации новых книг, встречи с писателями, интеллектуальные дискуссии и тонны литературы.

27 ноября в рамках этого мероприятия состоится презентация сборника "Азбучные истины" и встреча с ее авторами. В книгу вошло 33 эссе от 33 современных писателей, разъясняющих 33 жизненно важных понятия. Об идее создания сборника, современных ценностях в литературе и физике Эдварде Френкеле, который знает о любви больше других, расскажут авторы книги:

Мария Голованивская,

Алена Долецкая,

Андрей Бильжо,

Александр Архангельский,

Сергей Гандлевский,

Ирина Левонтина,

Сергей Шаргунов.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12:00.