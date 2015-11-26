Форма поиска по сайту

26 ноября 2015, 19:54

Культура

LIVE: Алена Долецкая, Андрей Бильжо и Сергей Гандлевский презентуют общую книгу

С 25 по 29 ноября в ЦДХ проходит главная литературная ярмарка года – Non/fiction. Гостей ждут презентации новых книг, встречи с писателями, интеллектуальные дискуссии и тонны литературы.

27 ноября в рамках этого мероприятия состоится презентация сборника "Азбучные истины" и встреча с ее авторами. В книгу вошло 33 эссе от 33 современных писателей, разъясняющих 33 жизненно важных понятия. Об идее создания сборника, современных ценностях в литературе и физике Эдварде Френкеле, который знает о любви больше других, расскажут авторы книги:

  • Мария Голованивская,
  • Алена Долецкая,
  • Андрей Бильжо,
  • Александр Архангельский,
  • Сергей Гандлевский,
  • Ирина Левонтина,
  • Сергей Шаргунов.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 27 ноября в 12:00
  • Что: презентация книги и встреча с писателями
  • Кто: Мария Голованивская, Алена Долецкая, Андрей Бильжо, Александр Архангельский, Сергей Гандлевский, Ирина Левонтина, Сергей Шаргунов
  • Кому смотреть: книгочеям

литература книги писатели нон-фикшн Non/fiction прямые трансляции книжные ярмарки Мослекторий

