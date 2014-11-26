Интеллектуальное чтиво: путеводитель по книжной ярмарке non/fiction

В ЦДХ открылась ярмарка non/fiction

XVI Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction стартовала в Центральном доме художника 26 ноября. В течение пяти дней для посетителей будут проводить встречи с писателями, семинары, мастер-классы и презентации новых книг. Художественная, деловая, детская, гуманитарная и образовательная литература, гастрономия, книжная антикварная ярмарка – вот лишь несколько разделов выставки non/fiction.

Сетевое издание M24.ru составило путеводитель по самым интересным мероприятиям ярмарки для интеллектуалов и любителей книжных новинок.

Презентации новых книг. От Прилепина до Гришковца

Обложка книги "Пароход в Аргентину"

"Пароход в Аргентину" Алексея Макушинского

Когда: 26 ноября с 15.00 до 16.00 26 ноября с 15.00 до 16.00 Где: Зона семинаров №2, зал 17



Прозаик, поэт, ученый-литературовед Алексей Макушинский представит свой третий роман, действие которого происходит на пространстве от Прибалтики до Аргентины. Читателя ждет рассказ о жизни знаменитого европейского архитектора Александра Воско.

Роман номинирован на премию "Большая книга – 2014".

В рамках презентации Макушинский расскажет о том, как европейская традиция написания романов влияет на современную русскую прозу.

Обложка книги "Книгочет"

Новая авторская серия Захара Прилепина

Когда: 26 ноября с 16.00 до 17.00 26 ноября с 16.00 до 17.00 Где: Авторский зал, зал №15



Писатель Захар Прилепин в представлении не нуждается. Если вы не читали его книг, то уж не слышать о них не могли. В числе наиболее популярных романов автора – "Грех", "Обитель", "Санькя". Последний в 2006 году дважды попадал в шорт-листы премий "Русский Букер" и "Национальный бестселлер".

Настал черед порадовать читателей новой книжной серией, о которой Прилепин расскажет лично.

Обложка книги "Одновременно: жизнь"

"Одновременно: жизнь" и "Избранные записи" Евгения Гришковца

Когда: 26 ноября с 17.00 до 18.00 26 ноября с 17.00 до 18.00 Где: Авторский зал, зал №15



Драматург, писатель, актер Евгений Гришковец представит поклонникам своего творчества сразу две книги. Первая – "Одновременно: жизнь" - основана на личных дневниках автора, это размышление о жизни и событиях ее наполняющих. "Избранные записи" - это тоже результат переработки дневника, который Гришковец вел с 2077 по 2014 год. В книге автор рассуждает о кино и полярных экспедициях.

Обложка книги "Пять дней"

"Пять дней" Дугласа Кеннеди

Когда: 27 ноября с 15.00 до 16.00 27 ноября с 15.00 до 16.00 Где: Авторский зал, зал №15



Дуглас Кеннеди пишет психологические остросюжетные романы. Многие их них экранизированы. Так, в основу фильмов "Человек, который хотел оставаться собой" и "Женщина из пятого округа" положены тексты Кеннеди.

Героиня романа "Пять дней" - рентгенолог Лаура. Она добилась успеха на службе, но вот дела семейные оставляют желать лучшего. Однажды Лаура едет на конференцию в Бостон, где знакомится со страховым агентом Ричардом Коулманом. Между мужчиной и женщиной завязывается роман. Но удастся ли им избавиться от чувства страха и стыда?

Обложка книги "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина"

Новое издание романа Владимира Войновича

Когда: 27 ноября с 18.00 до 19.00 27 ноября с 18.00 до 19.00 Где: пресс-центр



Знаменитый роман "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" в новом издании представит читателям сам автор – Владимир Войнович. Издание включает автобиографические очерки писателя и фотографии из его личного архива. Иллюстрации для книги подготовлены питерским художником Виктором Тихомировым.

Во время презентации Войнович прочтет несколько глав из романа.

Иллюстрация из книги "Магическая Прага"

"Магическая Прага" Анджело Марии Рипеллино

Когда: 28 ноября с 13.00 до 14.00 28 ноября с 13.00 до 14.00 Где: Зона семинаров №1, зал 8



В своей книге "Магическая Прага" автор Анджело Мария Рипеллино создает атмосферу времен Рудольфа II. Читатель познакомится с Прагой литературной, мысленно перенесется в уютные таверны и проникнется загадочными пражскими легендами. Автор представит Прагу глазами бедных студентов, путешественников, художников и поэтов.

Презентацию посетят историк культуры Иван Толстой и чешская писательница, переводчик, ученица Рипеллино Сильвия Рихтерова.

Андреас Энфельдт. Фото: lchf.ru

"LCHF: Революция в еде" Андреаса Энфельдта

Когда: 29 ноября с 12.00 до 13.00 29 ноября с 12.00 до 13.00 Где: пресс-центр



Презентацию проведет кинопродюсер и телеведущий Сэм Клебанов, который приобрел права на издание книги "LCHF: Революция в еде" в России. В свое время Клебанов, следуя советам Энфельдта, похудел на 15 килограммов и создал сайт LCHF.RU. На этом ресурсе Сэм выкладывает переводы статей из блога автора книги. В мероприятии также примет участие редактор сайта LCHF.RU, научный журналист, врач-биохимик по образованию Карен Шаинян.

Обложка книги "Блудный сын"

"Блудный сын" Дины Рубиной

Когда: 29 ноября с 13.00 до 14.00 29 ноября с 13.00 до 14.00 Где: Зона семинаров №1, за 8



Писательница Дина Рубина представит свой последний роман из трилогии "Русская канарейка". Книга "Блудный сын" - это полифоническая кульминация саги о любви и музыке.

Фото: M24.ru

Книга "Живые лица, или Навигатор по современной отечественной детской литературе. Выпуск первый"

Когда: 29 ноября с 13.00 до 14.00 29 ноября с 13.00 до 14.00 Где: пресс-центр



Рынок отечественной детской литературы широк. Однако новых писателей, которые создают произведения для юных читателей, знают плохо. В библиотеках и школах продолжают рекомендовать к прочтению книги писателей середины прошлого века. В рамках презентации расскажут, почему современных детских писателей нет в школьной программе, кто пишет книги для детей и по каким критериям их выбирать в книжных магазинах.

Участие в мероприятии примут писатели и поэты Виктор Лунин, Марина Москвина, Александр Рыжов, Андрей Жалевский, Евгения Пастернак, Дмитрий Емец, Дарья Доцук и другие. Авторы ответят на вопросы и дадут автографы.

Обложка книги "Бунин и Набоков. История соперничества"

"Бунин и Набоков. История соперничества" Максима Д. Шраера

Когда: 30 ноября с 15.00 до 16.00 30 ноября с 15.00 до 16.00 Где: Литературное кафе



Писатель Максим Шраер расскажет, как рождаются литературные легенды, что породило соперничество между Буниным и Набоковым и как это профессиональное соревнование авторов повлияло на современную русскую культуру.

Фото: M24.ru

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Мастер-классы

Когда: 27 ноября с 16.00 до 17.00 27 ноября с 16.00 до 17.00 Что: мастер-класс "Гастрономические путешествия как модная мировая тенденция" Где: Зона семинаров "Гастрономия", зал 19



О том, почему так важно, отправляясь в путешествие, забронировать не только отель, но и столик в ресторане, расскажет координатор проекта "Кулинарные путешествия Юлии Высоцкой". Посетители узнают, где обедать путешественнику, как добывать адреса лучших ресторанов и кафе, а также о том, как составляется программа путешествий телеведущей Юлии Высоцкой.

Когда: 27 ноября с 16.00 до 17.00 27 ноября с 16.00 до 17.00 Что: мастер-класс "Мутный Гоголь, скучный Чехов: как не запугать ребенка "великой литературой" Где: Зона семинаров №2, зал 17



Писательница Линор Горалик расскажет, как приобщить ребенка к классической литературе. Посетители узнают, почему дети скучают, читая великих писателей, а еще научатся прививать ребенку любовь к хорошим книгам.

Детские мероприятия

Когда: 28 ноября с 12.00 до 13.00 28 ноября с 12.00 до 13.00 Что: "Подарки между строк" от студии "Сказка выходного дня" Где: стенды



В рамках творческого занятия дети и их родители научатся находить сюрпризы между строк любимых книг. Педагоги научат генерировать идеи и делать необычные новогодние подарки. Дети и взрослые будут читать фрагменты рассказов, стихов и сказок.

Обсуждения

Когда: 28 ноября с 15.40 до 16.10 28 ноября с 15.40 до 16.10 Что: обсуждение темы "Подростковые влюбленности и болезнь" Фредерика Пеетерса Где: Авторский зал, зал 15



В основе этого обсуждения книга Фредерика Пеетерса "Голубые таблетки". Это автобиографичное произведение, вышедшее в 2001 году. Пеетерс написал роман о мужчине, который влюбился в женщину, зараженную ВИЧ.

Интерактив

Когда: 29 ноября с 12.00 до 13.00 29 ноября с 12.00 до 13.00 Что: интерактивная музейная программа "Пишем перьями" Где: стенды

Сотрудники Государственного литературного музея расскажут, как менялась книга и письменные принадлежности с течением времени. Участники интерактива освоят древнерусскую грамоту, научаться писать чернилами и перьями.

Ярмарка продлится до 30 нояьря. Подробную программу мероприятий ярмарки non/fiction ищите здесь.