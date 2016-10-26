Лауреатом Букеровской премии стал Пол Битти с романом "Распродажа"

Фото: themanbookerprize.com

Лауреатом престижной литературной Букеровской премии 2016 года стал Пол Битти с социальным романом "Распродажа". Об этом сообщается сообщается на официальном сайте премии.

Имя победителя было названо на торжественной церемонии, которая прошла в лондонской ратуше 25 октября. По традиции, награду победителю вручила супруга наследного принца Чарльза, герцогиня Корнуоллская Камилла. Победитель получит 50 тысяч фунтов стерлингов.

Роман "Распродажа" был выбран из шорт-листа, опубликованного в сентябре. Помимо него, в список вошли "Горячее молоко" Деборы Леви, "Его кровавый проект" Грэма Макри Барнета, "Эйлин" Оттессы Мошфейг, "Вся суть человека" Дэвид Сзали и "Не говори, что у нас ничего нет" Мадлен Тьен.