Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября 2016, 00:05

Культура

Лауреатом Букеровской премии стал Пол Битти с романом "Распродажа"

Фото: themanbookerprize.com

Лауреатом престижной литературной Букеровской премии 2016 года стал Пол Битти с социальным романом "Распродажа". Об этом сообщается сообщается на официальном сайте премии.

Имя победителя было названо на торжественной церемонии, которая прошла в лондонской ратуше 25 октября. По традиции, награду победителю вручила супруга наследного принца Чарльза, герцогиня Корнуоллская Камилла. Победитель получит 50 тысяч фунтов стерлингов.

Роман "Распродажа" был выбран из шорт-листа, опубликованного в сентябре. Помимо него, в список вошли "Горячее молоко" Деборы Леви, "Его кровавый проект" Грэма Макри Барнета, "Эйлин" Оттессы Мошфейг, "Вся суть человека" Дэвид Сзали и "Не говори, что у нас ничего нет" Мадлен Тьен.

Букеровская премия присуждается за роман или сборник рассказов, написанных на английском или на родном языке, но переведенных на английский и опубликованных в Великобритании вне зависимости от гражданства автора. С 2016 года премия стала ежегодной.

Лауреатом "Букера" 2015 года стал писатель из Ямайки Марлон Джеймс с романом "Краткая история семи убийств", повествующим о выдуманном покушении на певца Боба Марли в 1976 году.

литература книги Букеровская премия новости культурного мира

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика