Рекомендовано к прочтению: дети-гении и еда без оглядки

Фото: M24.ru

Сложности семейства Толстых, тайна логотипа Apple и еда без ограничений. Обозреватель M24.ru Клариса Пульсон рекомендует к прочтению.

Павел Басинский. Лев в тени Льва

И еще: "Я тебя породил..." – дальше по классику, другому, не Льву Николаевичу. Взаимоотношения Толстого и его сына Льва, Льва Львовича, – пример почти хрестоматийный. Вот уж, пусть это звучит пафосно и парадоксально, классическая история сыновне-отеческой любви, поклонения, обожания, отторжения, ненависти. С поправкой на масштаб личности родителя.

Павел Басинский, автор книги "Лев Толстой: Бегство из рая", анализирует каждый поворот, движение, сказанное и написанное слово. Сила его позиции – объемный взгляд и дотошность исследователя, для которого значима любая деталь. Доказательная база – исчерпывающая, все подкреплено фактами, документами, свидетельствами. Басинский не выбирает, за кого болеть, он в одном лице и адвокат, и прокурор, и даже психоаналитик. Каждый из героев этой протяженной по времени драмы мучился свой правдой и своим непониманием. Поэтому жалко всех! Льва Николаевича, одинокого в своем эгоистичном величии, Софью Андреевну, всегда во всем виновную... И особенно разочарованного, обиженного Льва Львовича, который постоянно чувствовал себя обманутым и преданным, оказаться вторым Львом Толстым – тяжкий крест. В какой-то степени эта книга могла бы его утешить. А кто-то позавидует – повезло с родителями.

"Когда профессор по нервным болезням в Московской клинике Кожевников, осмотрев меня, объявил родителям, что мне остается по большей мере два года жизни, отец пришел ко мне и стал "утешать", говоря, что "каждому дан свой круг жизни: одному – сто лет, другому – два года, третьему – двадцать пять". Никогда не забуду, с каким ужасом я взглянул на него, не веря, что он может быть таким жестоким. До сих пор я не понимаю, как мог он сказать это. Вероятно, чтобы утешить самого себя в случае моей смерти..."

Эндрю Ходжес. Игра в имитацию

Пятилетний малыш закапывает в землю сломанных солдатиков, объясняя взрослым: там они, как растения, восстановят поврежденные в боях конечности. В частной школе он уже не иначе как "наш гений", правда, что делать с уникальными способностями – не понятно, мальчик не вписывается в школьную программу. Университет, молодой ученый удивляет всех неожиданными идеями. Тут война, гений поступает на службу Ее Величества, строит диковинные машины, благодаря его уму и интеллекту враг повержен. Вскоре герой впадает в немилость – "за непристойное поведение" – и вскоре загадочным образом умирает, возможно, по собственной воле. Через полвека – официальное помилование Королевы: "прости, были неправы", памятник, именной астероид и почетное место в топ-листе сотни величайших британцев.

Сюжет неплох, но обычен, сколько таких фильмов смотрели. Но тут все правда. Это все о нем – гении и чудаке Алане Тьюринге по прозвищу Проф, основоположнике информатики и программирования, создателе первых ЭВМ, великом криптографе, "сделавшем" нацистов во время "войны шифров". Книга документальная, не попсовая биография: много науки, математики, фактуры, выразительных деталей. И хорошо написанная, что, к сожалению, подпорчено небрежной редактурой. По справедливости, обложку должно украшать совсем другое лицо. Хотя, чего уж, душка Камбербэчт, играющий Тьюринга в фильме, гораздо симпатичней. Да, еще одна деталь – в оригинале книга называется Alan Turing: The Enigma. Шифруемся!..

Кстати, яд был впрыснут в яблоко. Тьюринг умер, лишь слегка надкусив его. Некоторые программисты считают, что именно этот фрукт позже и стал эмблемой знаменитой компьютерной фирмы Apple.

Диета святой горы Афон, Ричард Стори, Сью Тодд, Лотти Стори

Самая полезная книга во время Великого Поста. Можно не высчитывать калории. Можно не закрывать глаза при виде жирного, мучного, сладкого. Можно (и нужно) алкоголь, в меру, конечно. И фаст-фуд можно, если захочется, а скорее всего, просто не захочется. Что же это за чудо такое! Рацион питания афонских монахов, который никто не составлял специально. Просто так сложилось веками. В результате они живут здоровой, полноценной, активной жизнью, до глубокой старости сохраняют ясность ума и бодрость. Фишка их питания – сбалансированность. Три дня в неделю каши, овощи и все, что принято называть постным. Три дня в неделю включается мясное и молочное. Ну и воскресный день для полного разговения можно все без угрызений совести. Ричард Стори, профессиональный повар, все время "при вкусной еде", очень беспокоился по поводу постоянных перекусов. Теперь он уже не представляет себе, как питаться иначе. В книге описаны что, как, когда, возможные варианты и рецепты.

"Эта диета избавит вас от "диетического" образа мыслей и научит ценить и уважать еду. Один день в неделю вы сможете есть что захотите и вам не придется постоянно держать себя в узде. Из вашего отношения к еде исчезнет нервозность. Вместо слова "никогда" вы будете говорить себе: "Не сегодня".

Клариса Пульсон