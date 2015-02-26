Есть, творить, читать – три книжных способа борьбы с весенней депрессией

Советы от Нила Геймана, парадоксальные факты о мире и кулинарная книга "Игры престолов". Книжный обозреватель M24.ru Клариса Пульсон рекомендует к прочтению.

Обложка книги "Творите!"

Нил Гейман. Творите!

Издательство: Livebok

Нил Гейман, честно заслуживший звание современного классика, высшим образование не обременен. Никаких там йелей, гарвардов или курсов высшего писательского мастерства. И тем не менее все состоялось. Теперь самые престижные университеты, которые он не окончил, приглашают недоучку давать полезные советы выпускниками. Эта книга получилась из одной такой недавней речи. Посыл, простой и мощный, вынесен в название – Make good art! По сути дела, темпераментный монолог Геймана – роскошный мотиватор для любой творческой деятельности. И антидепрессант для уставших и разочарованных. Хочешь – музыку сочиняй, хочешь – романы, снимай кино и фотки, пили, строгай, куй железо или твори виртуальную реальность. Законы, точнее беззаконие, креатива везде одни и те же: забудь о запретах, игнорируй границы, забей на авторитеты, не бойся ошибок. Главное – работай, не опуская рук, не думая о последствиях. Да, и еще сдавай работу вовремя! Ребята, это важно. Все очевидно, только у Геймана все эти вроде бы знакомые вещи становятся убедительными. Издатели сделали книгу двуязычной, так что, кроме очевидной пользы, еще и английский потренируете.

Совершайте интересные, изумительные, славные, превосходные ПРОМАХИ. Своим присутствием сделайте мир интереснее.

Обложка книги "1339 фактов, от которых у вас челюсть отвиснет"

1339 фактов, от которых у вас челюсть отвиснет

Издательство: "Фантом Пресс"

"В любой момент времени 45 миллионов человек на планете пьяны".

"В Библии чиханье упоминает всего один раз".

"Тюбик зубной пасты содержит отравляющих веществ достаточно, чтобы убить 13 собак".

"Ежедневно рождаются 400 тысяч людей".

"В 2006 году у человека по имени Роналд Мэн случился инфаркт и он попал в автоаварию, удар подействовал на него как дефибриллятор и перезапустил сердце".

"В России медведи торчат, нюхая слитое авиационное топливо".

"В космическом скафандре невозможно свистеть".

Факты и ничего кроме фактов. По крайней мере, так утверждают создатели книги, они в каком-то смысле те самые "британские ученые", а еще – команда знаменитой английской телепрограммы QI. Собирание странных, удивительных и парадоксальных фактов из всех возможных сфер реальности, их хобби. Достоверность? Есть сайт, где можно проследить историю появления и источник каждого. Другая фишка, делающая проект популярным во всем мире, – умение увидеть и сформулировать информацию так, что мозг вскипит. Книга сия абсолютно бессмысленна. В этом-то и состоит ее прелесть. Читать ее лучше всего не кусочками, а подряд. Тогда возникает удивительное, почти нереальное ощущение, что мы живем в сюрреалистическом, нелепом и при этом… волшебном и поэтичном мире. Относиться ко всем его проявлениям стоит философски. "Старейшее из найденных животных – 405-летний исландский моллюск. Он скончался от попыток ученых определить его возраст".

Фото: обложка книги "Официальная поваренная книга "Игры престолов"

Челси Монро-Кассель, Сариэн Лерер. Пир Льда и Огня. Официальная поваренная книга "Игры престолов"

Издательство: "Манн, Иванов и Фербер"

Герои культовой саги "Игры престолов" воюют, любят, плетут интриги, но больше всего – едят. Пируют, смакуют, трапезничают, перекусывают и угощаются. Джордж Мартин знает, что описание еды и процесса ее поглощения – отличный способ погружения в иную реальность. При этом писатель честно признается в предисловии: дальше роли талантливого едока он сам не пошел. Идея этой книги простая, как похлебка бедняка, сытная, как фасолевый суп с беконом, экзотическая, как мясо дорнийской змеи со жгучим соусом. Две поклонницы "Игры…" от избытка энтузиазма начали вести кулинарный сайт с рецептами, которые гипотетически могли бы украсить столы персонажей эпопеи. Сначала просто выискивали фрагменты текста и варианты того, как это можно приготовить, потом заинтересовались реальной средневековой кухней – отыскали сборники того времени. Получился аппетитный путеводитель, где сотня кушаний разделена по регионам, согласно географии мира Льда и Огня. Рядом со сложными блюдами и аутентичными ингредиентами варианты, адаптированные к ассортименту соседнего супермаркета.

Сперва надобно положить в воду взверену и скоро вынуть да нашпиговать чесноками; поставить жариться, поливаючи смешением услад, кои еси инбирь, кассия, гвоздика, зерна перца длинного и мушкат, перемешано купно с кислым соком, вином и уксусом...

Клариса Пульсон