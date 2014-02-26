Профессия "литературный негр": кто пишет бестселлеры

Как работают литературные "негры"

Москвичи все чаще стали предпочитать классической литературе детективы и фантастику. Сейчас книги карманного формата про следователей и борцов с инопланетными преступниками можно найти в любой библиотеке. Как правило, авторы таких произведений создают сразу целые серии. Но имя на обложке не всегда говорит о том, кем на самом деле создан текст.

Бестселлер распродается со скоростью до десяти книг в день. У таких авторов в книжных магазинах есть свое именное место. Иногда на полки поступает по десять новых романов в год.

Одна из самых плодовитых отечественных писательниц Юлия Шилова в день пишет по полкниги. В ее послужном списке уже 97 произведений. Шилова говорит, что пишет сама, не прибегая к помощи "литературных негров".

"Читатель чувствует фальшь. Ценность топовых авторов в том, что они могут писать сами и делать это в короткие сроки", - уверена Шилова.

"Литературных негров" в писательской среде знают пофамильно, а вербуют их еще в вузах.

Расценки на "рабсилу" постоянно меняются. В начале 2000-х платили около 1000 долларов за книгу, а сегодня гонорар достигает сотен тысяч рублей.

По мнению генерального директора издательства "Росмэн" Бориса Кузнецова, сегодня авторы пишут книги сами, а труд "литературного негра" канул в лету.

"Разбираясь в экономике издательского процесса, я не вижу смысла нанимать большое количество литературных рабов. Но когда книга пишется на заказ, то литобработчик превращает текст, звучащий из чужих уст, в читабельную версию", - сказал он.

Попасть в закрытое общество "литературных негров" сложно, несмотря на множество объявлений в Сети о вакансиях на должность "хорошо пишущего сотрудника".

Сами "литературные негры" уверены, их труд рентабелен – читательский спрос на бестселлеры растет.