Победителем премии "Большая книга" стала "Обитель" Захара Прилепина

Национальная литературная премия "Большая книга" за 2014 год присуждена Захару Прилепину за роман "Обитель" о соловецком лагере 1920-х годов, сообщается на сайте премии.

Второе место решением жюри досталось Владимиру Сорокину ("Теллурия"), третье - Владимиру Шарову ("Возвращение в Египет"). Премию за вклад в литературу присудили Леониду Зорину.

Церемония объявления победителей прошла в Доме Пашкова в Москве.

Накануне были подведены итоги читательского голосования "Большой книги". В тройку лидеров попали "Время секонд хэнд" Светланы Алексиевич, "Обитель" Захара Прилепина и "Пароход в Аргентину" Алексея Макушинского.

Напомним, что в "короткий список" премии "Большая книга" попали девять произведений: "Обитель" Захара Прилепина, "Теллурия" Владимира Сорокина, "Ильгет" Александра Григоренко, "Параход в Аргентину" Алексея Макушинского, "Перевод с подстрочника" Евгения Чижова, "Возвращение в Египет" Владимира Шарова, "Завод "Свобода" Ксении Букши, "Время секонд-хенд" Светланы Алексиевич и "Воля вольная" Виктора Ремизова.

Большая книга

Премия "Большая книга" вручается с 2005 года. Она не только самая крупная в России и СНГ, но и вторая в мире по величине призового фонда, уступающая лишь Нобелевской премии по литературе, - 6,1 миллиона рублей. В итоговый список премии попадает от 8 до 15 финалистов, из которых награждают троих.

Существуют также специальные номинации "За вклад в литературу", "За честь и достоинство" и "Приз читательских симпатий".

