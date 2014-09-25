Вышла книга об отношении к сексу на Востоке и Западе

Обложка книги "Восток, Запад и секс". Фото: corpus.ru

В свет вышла новая книга известного писателя и журналиста Ричарда Бернстайна "Восток, Запад и секс. История опасных связей". В ней автор исследует отношение к чувственным наслаждениям на Западе и Востоке, а также связь между сексом и властью.

Понятие греха на Западе и Востоке в корне отличается. В давние времена, попадая на Восток, путешественники и завоеватели из Европы окунались в мир чувственных наслаждений, недозволенных на родине. Века прошли, но секс-туризм по-прежнему процветает. Почему западные мужчины ищут сексуальных наслаждений на Востоке? И почему восточные женщины позволяют им так себя вести? Именно этот феномен и исследуется в книге Бернстайна.

"Именно такой и должна быть книга о сексе – исторические анекдоты здесь соседствуют с тонкими наблюдениями за человеческой натурой, причем рассказано все без пошлости и морализаторства", - сообщается в обозрении деловой газеты The Wall Street Journal.