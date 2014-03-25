Неизвестный рассказ драматурга Теннесси Уильямса опубликован в США

Фото: ИТАР-ТАСС

В США опубликовали ранее неизвестный рассказ американского драматурга Теннесси Уильямса, сообщает 25 марта телерадиокомпания BBC.

Произведение "Сумасшедшая ночь" (Crazy Night) было впервые напечатано в весеннем выпуске литературного журнала Strand Magazine. По словам главного редактора издания, рассказ написан в 1930 году и может пролить свет на малоизвестные факты из личной жизни драматурга.

В "Сумасшедшей ночи" рассказывается о студенте-первокурснике, у которого завязывается роман со студенткой Анной Джин. Ее прототипом является девушка, с которой встречался Уильямс, когда был студентом университета Миссури. Писатель посвящал ей стихи и упоминал в своих дневниках.

Теннесси Уильямс родился 26 марта 1911 года в Коламбусе, штат Миссисипи. Народная слава к драматургу пришла после пьесы "Трамвай "Желание", за которую в 1948 году он получил Пулитцеровскую премию. Его произведения были неоднократно экранизированы и поставлены на мировых театральных сценах.