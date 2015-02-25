В России вышел сборник вдохновляющих цитат от писателя Нила Геймана

Изображение предоставлено издательством

В издательстве Live Book вышла иллюстрированная книга-альбом "Творите!" британского писателя Нила Геймана.

Произведение "Творите!" – это сборник вдохновляющих высказываний Геймана, проиллюстрированный российской художницей по имени Эя Мордякова. В произведении автор призывает быть смелым, не расстраиваться из-за неудач, не отвлекаться на ненужные мелочи и учиться говорить "нет".

Издание ориентировано на художников, музыкантов, писателей и тех, кто хочет заниматься творчеством.

Британский писатель и сценарист Нил Гейман родился в 1960 году. Среди самых известных работ автора – детская повесть "Коралина", романы "Звездная пыль" и "Американские боги".

Также Гейман работал в качестве сценариста над картинами "Звездная пыль", мультфильмом "Коралина в стране кошмаров" и сериалом "Доктор Кто".