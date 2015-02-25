Лекция онлайн: курс по созданию текстов "Пишем так, чтобы дочитали"

Фото: m24/Сергей Куксин
Предлагаем вам посмотреть прямую трансляцию первого часа занятий из 6-часового курса по созданию текстов "Пишем так, чтобы дочитали", который проводит образовательный проект Capable people.
На интенсивном практикуме мы отрабатываем приемы создания понятных, увлекательных и ясных текстов, обсуждаем современные форматы, выжимаем смысл, формулируем мысли, чистим и вырабатываем стиль.
Курс ведет Артур Тарасенко, профессиональный редактор, преподаватель факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики и факультета журналистики МГУ. Автор и редактор телевизионной программы "Галилео" телеканала СТС.
Не пропустите прямую трансляцию, которая начнется на нашем сайте в 19.15. Начало трансляции мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 26 февраля, 19.15
- Что: курс по созданию текстов "Пишем так, чтобы дочитали"
- Кто: Артур Тарасенко
- Кому смотреть: всем, кому приходится писать тексты для работы и жизни