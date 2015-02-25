Лекция онлайн: курс по созданию текстов "Пишем так, чтобы дочитали"

Фото: m24/Сергей Куксин

Предлагаем вам посмотреть прямую трансляцию первого часа занятий из 6-часового курса по созданию текстов "Пишем так, чтобы дочитали", который проводит образовательный проект Capable people.

На интенсивном практикуме мы отрабатываем приемы создания понятных, увлекательных и ясных текстов, обсуждаем современные форматы, выжимаем смысл, формулируем мысли, чистим и вырабатываем стиль.

Курс ведет Артур Тарасенко, профессиональный редактор, преподаватель факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики и факультета журналистики МГУ. Автор и редактор телевизионной программы "Галилео" телеканала СТС.

Не пропустите прямую трансляцию, которая начнется на нашем сайте в 19.15. Начало трансляции мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.