25 февраля 2015, 19:17

Культура

Лекция онлайн: курс по созданию текстов "Пишем так, чтобы дочитали"

Фото: m24/Сергей Куксин

Предлагаем вам посмотреть прямую трансляцию первого часа занятий из 6-часового курса по созданию текстов "Пишем так, чтобы дочитали", который проводит образовательный проект Capable people.

На интенсивном практикуме мы отрабатываем приемы создания понятных, увлекательных и ясных текстов, обсуждаем современные форматы, выжимаем смысл, формулируем мысли, чистим и вырабатываем стиль.

Курс ведет Артур Тарасенко, профессиональный редактор, преподаватель факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики и факультета журналистики МГУ. Автор и редактор телевизионной программы "Галилео" телеканала СТС.

Не пропустите прямую трансляцию, которая начнется на нашем сайте в 19.15. Начало трансляции мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 26 февраля, 19.15
  • Что: курс по созданию текстов "Пишем так, чтобы дочитали"
  • Кто: Артур Тарасенко
  • Кому смотреть: всем, кому приходится писать тексты для работы и жизни

