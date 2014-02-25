Юрий Рост. Фото: ИТАР-ТАСС

Встреча с журналистом, фотографом, писателем и актером Юрием Ростом состоится в Центре имени братьев Люмьер 26 февраля. Сетевое издание M24.ru организует онлайн-трансляцию мероприятия.

Юрий Рост презентует новую книгу "Групповой портрет на фоне мира" - издание объемом более 600 страниц, включающее черно-белые портреты и цветные фотографии из разных уголков мира.

Гости творческого вечера смогут не только приобрести книгу, но и получить автограф автора. Мероприятие является частью проекта PhotoСреда, в рамках которого каждую среду в Белом Зале Центра Люмьер проходят встречи с известными людьми, лекции и мастер-классы, сообщили организаторы проекта.

Добавим, что Юрий Рост лауреат нескольких литературных премий, в числе которых – Государственная премия РФ в области литературы и искусства, независимая общенациональная премия "Триумф 2000", премия правительства РФ в области печатных средств массовой информации.

В объектив Роста-фотографа попали Раневская, Фрейндлих, Параджанов, Уланова, Горбачев. А также академики Сахаров и Лихачев.

Начало онлайн-трансляции – в 19.00.

Трансляция завершена.