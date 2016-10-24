Боб Дилан продолжает игнорировать Нобелевскую премию

Фото: AP/Fernando Vergara

Шведская академия по-прежнему не может связаться с американским музыкантом Бобом Диланом и узнать, будет ли он присутствовать на церемонии вручения Нобелевской премии 10 декабря. Как сообщает ТАСС, комитет официально не комментирует сложившуюся ситуацию. А писатель Пер Вестберг, один из членов Академии, называет поведение новоиспеченного лауреата премии в области литературы "невежливым и высокомерным".

Постоянный секретарь Академии Сара Даниус отметила, что писатели, которым присуждена Нобелевская премия, вправе сами решать, как вести себя в отношении связанных с наградой церемоний. Заявление Пера Вестберга шведы призывают рассматривать как частное мнение, а не официальную точку зрения членов комитета.

Нобелевская премия в области литературы была присуждена 75-летнему Дилану за "создание новых поэтических образов в великой американской песенной традиции" 13 октября. Стихи композитора сравнили с античной поэзией. Вручение награды состоится в Стокгольмской филармонии 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля: из рук короля Карла XVI Густава лауреаты получат золотую медаль с портретом основателя премии и диплом. Размер денежной составляющей Нобелевской премии в этом году достигает 8 миллионов крон (примерно 905 тысяч долларов).