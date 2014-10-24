Роулинг напишет новый рассказ о персонаже "Гарри Поттера"

Кадр из фильма о Поттере. Фото: imdb.com

Джоан К. Роулинг заявила, что к Хэллоуину опубликует рассказ об одой из героинь "Гарри Поттера" - Долорес Амбридж. Про жизнь экс-профессора Хогвартса писательница расскажет в 1700 словах.

История будет ретроспективной, читатели узнают много новых подробностей о Долорес Амбридж. Часть рассказа будет изложена от лица самой героини, сообщает The Hollywood Reporter.

Долорес Амбридж впервые появилась на страницах "Гарри Поттера и Ордена Феникса", изначально она работала в Министерстве магии, затем на некоторое время возглавила Хогвартс. Это не только одна из самых неприятных героинь серии книг о мальчике-волшебнике, но и единственный человек (не считая лорда Волдеморта), оставивший шрам на теле Гарри. В экранизации Амбридж сыграла Имельда Стонтон.

Прочитать новую историю от Роулинг можно будет на сайте Pottermore (сначала придется зарегистрироваться). Там же в июле писательница опубликовала историю о повзрослевшем Поттере и его друзьях, Роне и Гермионе. Рассказ был написан от имени журналистки Риты Скитер.

Серия книг о "Гарри Поттере" стала поистине культовой: Роулинг сумела погрузить в мир магии не только детей, но и взрослых всего мира. Книги издавались с 1997 по 2007 год, всего их было семь штук. Историю экранизировали в Голливуде, сняв 8 фильмов (последняя книга была "разбита" на две картины). В 2011 году поклонники маленького волшебника со шрамом на лбу увидели заключительную часть экранизации. В 2012 году Роулинг также написала книгу "Случайная вакансия" (Casual Vacancy).

В начале этого года Джоан Роулинг дебютировала в детективном жанре с криминальным романом "Зов кукушки". На русском языке книга вышла 13 февраля.

Писательница опубликовала роман под псевдонимом, "представившись" Робертом Гэлбрейтом. Авторство сказочницы открылось только спустя три месяца после выхода криминального романа на английском языке.

"Зов кукушки" - это история таинственной гибели известной топ-модели, которая разбилась, упав с балкона. Все считают, что девушка совершила самоубийство, однако ее брат в это не верит и нанимает частного детектива, который должен разобраться в деле.

19 июня в свет вышла новая книга Джоан Роулинг под псевдонимом Роберта Гэлбрейта - мистический роман "Шелкопряд" о лондонских литераторах.

18 ноября 2016 года выйдет экранизации книги Роулинг "Фантастические звери и места их обитания", увидевшей свет в 2001 году. Сама книжка позиционируется как учебник, по которому Поттер занимался в Хогвартсе. Главным героем фильма, основанного на "пособии", станет его вымышленный автор – маг-зоолог Ньют Скамандер.