Виктор Шендерович расскажет о любимых книгах в Библиотеке Некрасова

Фото: ИТАР-ТАСС

Журналист, теле- и радиоведущий, член Союза писателей России Виктор Шендерович примет участие в проекте "Книги моей жизни". Он поделится с жителями столицы своими литературными предпочтениями в Библиотеке имени Некрасова.

Среди произведений, оказавших наибольшее влияние на жизнь и творчество Шендеровича, - "Повесть о Ходже Насреддине" Леонида Соловьева, "Маленькие трагедии" Александра Пушкина, "Король Лир" Уильяма Шекспира и многие другие шедевры отечественной и мировой литературы.

В списке любимых книг у Шендеровича, кроме того, оказались "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса, "Мертвые души" Николая Гоголя, "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Обо всех этих и других произведениях писатель расскажет 28 октября в Литературной гостиной Библиотеки имени Некрасова.