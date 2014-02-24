Форма поиска по сайту

24 февраля 2014, 17:54

Поэт Тимур Кибиров презентует книгу "См.выше"

"Афиша": В Москве пройдет презентация книги Тимура Кибирова "См. выше"

В понедельник, 24 февраля, "самый трагический поэт последних лет" Тимур Кибиров презентует новую книгу "См. выше". Сборник стихотворений включает произведения, написанные автором за последние три-четыре года.

Мероприятие состоится в столичном клубе "Китайский летчик Джао Да". Начало в 19.00. Вход на презентацию книги свободный.

Справка M24.ru

Тимур Кибиров (настоящее имя Тимур Запоев) родился 15 февраля 1955 года в Хмельницкой области. Окончил историко-филологический факультет. Писательский дебют Кибирова состоялся в конце 1980 года.

По мнению критиков, Тимур Кибиров работает в нескольких жанрах "постмодернизм", "соц-арт" и "концептуализм". В своем творчестве поэт часто прибегает к пародированию.

Сюжет: Бесплатная Москва
