Поэт Тимур Кибиров презентует книгу "См.выше"

В понедельник, 24 февраля, "самый трагический поэт последних лет" Тимур Кибиров презентует новую книгу "См. выше". Сборник стихотворений включает произведения, написанные автором за последние три-четыре года.
Мероприятие состоится в столичном клубе "Китайский летчик Джао Да". Начало в 19.00. Вход на презентацию книги свободный.
Справка M24.ruТимур Кибиров (настоящее имя Тимур Запоев) родился 15 февраля 1955 года в Хмельницкой области. Окончил историко-филологический факультет. Писательский дебют Кибирова состоялся в конце 1980 года.
По мнению критиков, Тимур Кибиров работает в нескольких жанрах "постмодернизм", "соц-арт" и "концептуализм". В своем творчестве поэт часто прибегает к пародированию.