Поэт Тимур Кибиров презентует книгу "См.выше"

"Афиша": В Москве пройдет презентация книги Тимура Кибирова "См. выше"

В понедельник, 24 февраля, "самый трагический поэт последних лет" Тимур Кибиров презентует новую книгу "См. выше". Сборник стихотворений включает произведения, написанные автором за последние три-четыре года.

Мероприятие состоится в столичном клубе "Китайский летчик Джао Да". Начало в 19.00. Вход на презентацию книги свободный.