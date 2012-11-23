Вениамин Смехов презентует книгу о "золотом веке Таганки"

Вениамин Смехов. Фото: ИТАР-ТАСС

25 ноября в "Творческой мастерской театрального художника Боровского" свою книгу "Золотой век Таганки" презентует Вениамин Смехов. Актер поделится воспоминаниями о временах, когда "Театр на Таганке" считали самым авангардным в стране.

В книгу вошли отрывки из дневников, рассказы о самых ярких спектаклях театра, стихи и сегодняшние комментарии Смехова.

"Книга "Золотой век Таганки", а такой был на нашей памяти, родилась из потребности сохранить самое дорогое в собственной жизни", – сказал актер о новой книге в интервью РИА новости.

В книге восемь глав и два литературных портрета – Юрия Любимого, одного из реформаторов театра, и Давида Боровского, театрального сценографа и художника.

"Золотой век Таганки" – это ностальгическое путешествие по волнам памяти Вениамина Смехова. На страницах книги слышны голоса Владимира Высоцкого, Аллы Демидовой, Леонида Филатова, Валерия Золотухина, и других замечательных артистов театра.

Вениамин Смехов – советский и российский актер театра и кино. С 1962 по 1985, а затем с 1987 по 1998 он играл в "Театре на Таганке". В театре и на киноэкране актер создал десятки ролей. Образ благородного Атоса в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера" и его продолжения сделал Смехова известным на всю страну.