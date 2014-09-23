Джей Джей Абрамс снимет мини-сериал об убийстве Кеннеди по книге Стивена Кинга

Фото: обложка книги Кинга
Режиссер Джей Джей Абрамс, который сейчас трудится над седьмым эпизодом "Звездных войн", снимет мини-сериал по книге Стивена Кинга "11/22/63". Триллер расскажет о школьном учителе, отправившемся в прошлое, чтобы предотвратить убийство президента Джона Кеннеди.
По сюжету, путешествующий по времени Джейк Иппинг сталкивается с множеством трудностей при выполнении своей миссии. Так, ему попытаются помешать официальный подозреваемый в убийстве Кеннеди Ли Харви Освальд, разные неожиданные события, а также влюбленность.
Показывать девятичасовой телефильм, основанный на выпущенном в 2011 году романе, будут на американском сервисе Hulu, сообщает The Hollywood Reporter.
Сценарий телекартины напишет Бриджет Карпентер ("Красная дорога", "Биобаба", "Родители"). Продюсировать проект будет компания Абрамса Bad Robot Productions.
Кинг - один из самых экранизируемых современных писателей. Среди самых известных фильмов, снятых по его произведениям, – "Сияние" Стэнли Кубрика, "Кладбище домашних животных" Мэри Лэмберт, "Мизери" Роба Райнера, "Побег из Шоушенка" и "Зеленая миля" Фрэнка Дарабонта.
Напомним, что Джей Джей Абрамс ("Армагеддон", "Стартрек", "Остаться в живых") сейчас снимает новый эпизод "Звездных войн".
В фильме задействованы "классические" актеры: Харрисон Форд (Хан Соло), Кэрри Фишер (принцесса Лея Органа), Марк Хэмилл (Люк Скайуокер), Питеру Мэйхью (Чубакка), Энтони Дэниэлсу (C-3PO) и Кенни Бейкер (R2-D2), а также Джон Бойега, Дейзи Ридли, Адам Драйвер, Оскар Айзек, Энди Серкис, Домнол Глисон и Макс фон Зидов.