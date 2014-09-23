Джей Джей Абрамс снимет мини-сериал об убийстве Кеннеди по книге Стивена Кинга

Фото: обложка книги Кинга

Режиссер Джей Джей Абрамс, который сейчас трудится над седьмым эпизодом "Звездных войн", снимет мини-сериал по книге Стивена Кинга "11/22/63". Триллер расскажет о школьном учителе, отправившемся в прошлое, чтобы предотвратить убийство президента Джона Кеннеди.

По сюжету, путешествующий по времени Джейк Иппинг сталкивается с множеством трудностей при выполнении своей миссии. Так, ему попытаются помешать официальный подозреваемый в убийстве Кеннеди Ли Харви Освальд, разные неожиданные события, а также влюбленность.

Показывать девятичасовой телефильм, основанный на выпущенном в 2011 году романе, будут на американском сервисе Hulu, сообщает The Hollywood Reporter.

Сценарий телекартины напишет Бриджет Карпентер ("Красная дорога", "Биобаба", "Родители"). Продюсировать проект будет компания Абрамса Bad Robot Productions.

Стивен Кинг – американский писатель, признанный "король ужаса", мистики, триллера. Родился 21 сентября 1947 года. Кинг написал более 50 романов, около 200 рассказов и повестей, получил множество престижных премий. Кинг - один из самых экранизируемых современных писателей. Среди самых известных фильмов, снятых по его произведениям, – "Сияние" Стэнли Кубрика, "Кладбище домашних животных" Мэри Лэмберт, "Мизери" Роба Райнера, "Побег из Шоушенка" и "Зеленая миля" Фрэнка Дарабонта.



Напомним, что Джей Джей Абрамс ("Армагеддон", "Стартрек", "Остаться в живых") сейчас снимает новый эпизод "Звездных войн".

В фильме задействованы "классические" актеры: Харрисон Форд (Хан Соло), Кэрри Фишер (принцесса Лея Органа), Марк Хэмилл (Люк Скайуокер), Питеру Мэйхью (Чубакка), Энтони Дэниэлсу (C-3PO) и Кенни Бейкер (R2-D2), а также Джон Бойега, Дейзи Ридли, Адам Драйвер, Оскар Айзек, Энди Серкис, Домнол Глисон и Макс фон Зидов.