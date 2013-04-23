"Элементарно, Ватсон": об особенностях книжного сыска

Полное собрание сочинений Ленина уже давно перекочевало на дачу, а потрепанный сборник советских рассказов отправлен на помойку – пока одни москвичи избавляются от старых книг, другие пытаются их найти. Помощь в этом им оказывают настоящие детективы, правда, книжные. Недавно в Москве открылось книжное детективное агентство, которое разыскивает для клиентов раритетные книги и журналы.

Корреспондент М24.ru встретился с детективами Александром Корвином и Александром Найманом, чтобы узнать об особенностях книжного поиска, самом сложном заказе и идее детективного агентства.

Фото: ИТАР-ТАСС

– Как вы ищете книги? Возможно ли найти издание, если клиент не помнит ни названия, ни издательства, а лишь смутно – обложку и сюжет?

– Искать книги – это довольно сложный процесс. Приходится очень много ходить, звонить, писать, а самое главное – слушать и запоминать. Соответственно, у нас есть связи с сотрудниками интернет-магазинов, перекупщиками, букинистами и другими хорошими людьми. Иногда, то, чего как бы нет, – просто не выложено в общий доступ.

У нас бывают заказы, по которым очень мало информации. В этом случае мы создаем видеоконференцию и всем составом устраиваем мозговой штурм. Формируем поисковые запросы, разделяем сферы поисков. В большинстве случаев, книгу удается опознать. Опять же, для этого существуют различные приятные сетевые сообщества, с названиями вроде "Узнай книгу по фрагменту текста".

– Сколько времени в среднем занимает поиск книги?

– Среднего времени не существует. Каждый поиск индивидуален. Нельзя предвидеть, сколько займет поиск – день, неделю, месяц. Каждый раз по-разному. Мы прикладываем все силы, чтобы наниматель мог получить книгу в минимальные сроки – но, к сожалению, часто это не в нашей власти.

– Во сколько обойдется поиск книги вашему нанимателю?

– Цена за книгу зависит от многих факторов и может колебаться в разы. Вот некоторые аспекты, из которых складывается конечная цена: плата за услуги детектива, оплата труда курьера, стоимость выкупа книги у предыдущего хозяина, способ и расстояние доставки, и многое другое.

Фото: ИТАР-ТАСС

– Какие книги чаще всего ищут москвичи?

– О, самые разнообразные. Монографии, исследования, сборники эссе, детские книги, фотоальбомы, мемуары, комиксы, русскую и зарубежную классику, фантастику, поэзию, книги на других языках – и многое другое. Нельзя сказать, что одно направление лидирует – всего понемногу заказывают. Например, "О времени и о реке" Томаса Вулфа, "Справочник по цвету" Михаила Матюшина, "Минные поля проектного финансирования" Тимура Беликова.

– Расскажите о своем самом странном или сложном заказе.

– Так получилось, что одна старая книга – "Импрессионизм. Его история, его эстетика, его мастера. Роскошно-иллюстрированное издание" Камила Моклера – нашлась как раз в том городе, куда мы должны были ехать по личным делам. Заказывать ее вслепую нам не хотелось, хотя продавец производил полное впечатление человека, достойного доверия. Мы сочли книгу слишком ценной, чтобы отдавать ее в руки почтовых работников.

Мы приехали в город, и нашли этот магазин. Что странно, он специализировался далеко не на книгах: внутри была старинная мебель, древние украшения, чучела, посуда, светильники и много всякой всячины. Оказалось, что мы списывались с антикварным магазином. Нас ждали. Приятная женщина-антиквар достала из-под прилавка книгу. Сохранность экземпляра была выше всяких похвал. В книге сохранились все иллюстрации и даже обложка – у других букинистов мы видели это издание сильно потрепанным. Что и говорить – наш наниматель был в восторге. А когда люди счастливы – радуемся и мы.

– Как появилась сама идея поиска книг?

– Когда-то давно мы, просто ради интереса, снимали фотокомикс про детективов. Дело происходило в США, у нас были смешные имена и фамилии. Там было много разного: убийства, предательства, погони и перестрелки, "черные" археологи, страшный пожар, роковая женщина в красном и очень дорогая книга, главный двигатель сюжета.

Много позже некоторые из нас оказались в книжном бизнесе. На очередной встрече старых друзей мы вспомнили утраченный фотокомикс и проскользнувшую там идею об охоте на книгу. С этого все и началось.

Фото: ИТАР-ТАСС

– Высока ли конкуренция в среде охотников за книгами?

– Трудно говорить о конкуренции в деле, которое и бизнесом можно назвать с большой натяжкой. Это скорее хобби. Искатели книг, в отличие от торговцев, лишены огромного потока заказов. Во-первых, поскольку в век электронных носителей немногие из людей стремятся иметь бумажную копию произведения. Во-вторых, эти немногие даже не догадываются о нашем существовании. Наши "расследования" – скорее обоюдно приятный сюрприз, чем рутинное оказание услуг. Но мы не оставляем надежды, что любители фолиантов все же узнают о нас – и это возродит в них надежду на обретение желанной книги.

Виктория Сальникова