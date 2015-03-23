По "Колыбельной" Чака Паланика снимут фильм

Фото: facebook.com/chuckpalahniuk

"Колыбельную" Чака Паланика отправят на большой экран. Фильм по книге снимет Энди Минго, ранее режиссировавший короткометражки.

В подготовке сценария Минго поможет сам Паланик, сообщает The Wrap. Ни одна крупная киностудия не принимает участие в создании фильма.

"Колыбельная" – очень личный роман известного американского писателя, увидевший свет в 2002 году. Писатель начал работу над книгой после того, как в его жизни произошла трагедия: были убиты отец и мачеха Чака. Паланик принимал участие в судебном процессе и способствовал вынесению убийце смертного приговора.

В "Колыбельной" репортер исследует загадочный синдром внезапной смерти младенцев. Выясняется, что детей убивает старинная африканская колыбельная. Позже герой начинает использовать колыбельную в корыстных целях.

По словам самого Паланика, он написал "Колыбельную", чтобы помочь самому себе разобраться в том, заслуживал ли убийца его отца и мачехи смертного приговора.

Напомним, в феврале были опубликованы первые страницы комикса "Бойцовский клуб 2". Графическая новелла станет сиквелом знаменитого романа Чака Паланика, экранизированного Дэвидом Финчером.

Действие комикса "Бойцовский клуб 2" будет разворачиваться то в прошлом, то в будущем, но в основном – через десять лет после финала оригинального романа. Главный герой теперь называет себя Себастианом.

По сюжету, он не умер, а женился на Марле.