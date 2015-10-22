Форма поиска по сайту

Новости

22 октября 2015, 14:31

Культура

Москвичи примут участие в акции "Читай! Меняйся!"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

23 октября в центре дизайна АRTPLAY стартует Московский фестиваль книжной иллюстрации "Морс". Он продлится до 25 октября.

Во второй день фестиваля – в субботу – все желающие примут участие в акции Города Доверия "Читай! Меняйся!".

Акция будет действовать по принципу публичной библиотеки. Читатель сможет взять себе любую понравившуюся книгу, а взамен оставить свою, уже ненужную.

Кроме того, для гостей фестиваля запланированы выставки иллюстраторов, мастер-классы и лекции.

Дата: 24 октября

Время: с 12.00 до 16.00

Место: центр дизайна АRTPLAY

литература фестиваль книги акция фестивали и праздники

