Москвичи примут участие в акции "Читай! Меняйся!"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

23 октября в центре дизайна АRTPLAY стартует Московский фестиваль книжной иллюстрации "Морс". Он продлится до 25 октября.

Во второй день фестиваля – в субботу – все желающие примут участие в акции Города Доверия "Читай! Меняйся!".

Акция будет действовать по принципу публичной библиотеки. Читатель сможет взять себе любую понравившуюся книгу, а взамен оставить свою, уже ненужную.

Кроме того, для гостей фестиваля запланированы выставки иллюстраторов, мастер-классы и лекции.