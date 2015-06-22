Спектакль онлайн: "Легкое дыхание" и "Темные аллеи" Бунина в ТЦ "На Страстном"

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская
24 июня в Театральном центре СТД РФ "На Страстном" состоится спектакль актеров IX Международной летней театральной школы СТД РФ "Бунин. Этюды". Режиссер – Григорий Козлов.
Любовь – лейтмотив всех новелл из сборников Ивана Бунина "Легкое дыхание" и "Темные аллеи". Молодые актеры из России, Азербайджана, Грузии, Германии и других стран расскажут зрителям о любви страстной и безответной, скрытой и причудливой, корыстной и трагической.
IX Международная летняя театральная школа СТД РФ – образовательный проект Союза театральных деятелей РФ, нацеленный на воспитание талантов из разных стран. Художественный руководитель проекта – режиссер и актер Александр Калягин. Ранее он преподавал в Британо-американской драматической школе (BADA) в Оксфорде, в Международной школе театрального искусства им. Чехова в Цюрихе и театре Бобиньи в Париже.
Смотрите прямую трансляцию спектакля на портале Москва онлайн в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 24 июня в 19.00
- Что: спектакль о любви
- Кто: Антон Богдасаров, Марк Гликман, Татьяна Данильченко
- Кому смотреть: театралам и ценителям творчества Ивана Бунина