Спектакль онлайн: "Легкое дыхание" и "Темные аллеи" Бунина в ТЦ "На Страстном"

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

24 июня в Театральном центре СТД РФ "На Страстном" состоится спектакль актеров IX Международной летней театральной школы СТД РФ "Бунин. Этюды". Режиссер – Григорий Козлов.

Любовь – лейтмотив всех новелл из сборников Ивана Бунина "Легкое дыхание" и "Темные аллеи". Молодые актеры из России, Азербайджана, Грузии, Германии и других стран расскажут зрителям о любви страстной и безответной, скрытой и причудливой, корыстной и трагической.

IX Международная летняя театральная школа СТД РФ – образовательный проект Союза театральных деятелей РФ, нацеленный на воспитание талантов из разных стран. Художественный руководитель проекта – режиссер и актер Александр Калягин. Ранее он преподавал в Британо-американской драматической школе (BADA) в Оксфорде, в Международной школе театрального искусства им. Чехова в Цюрихе и театре Бобиньи в Париже.

Смотрите прямую трансляцию спектакля на портале Москва онлайн в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.