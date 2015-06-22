Новая книга: "Принцип Полины", Дидье ван Ковеларт

Каждая книга Дидье ван Ковеларта становится популярной на следующий день после появления в книжных магазинах. Роман "Принцип Полины" не исключение – новая книга известного французского писателя, критика, сценариста и лауреата множества литературных премий, в том числе Гонкуровской, стала абсолютным бестселлером.

Что может быть проще для писателя, чем поместить любовный треугольник в сюжет своего романа? В книге читатель не встретит ни вульгарности, ни пошлости, лишь песню любви к романтичной юности и вечной дружбе. Более того, эта дружба становится поводом не только для романа "Принцип Полины".

Ключевой персонаж "Принципа Полины" – известный писатель Куинси находит свой дебютный роман на букинистическом рынке. Открыв книгу, он встречает посвящение своим старым друзьям Полине и Максу, общение с которыми изменило всю его жизнь. Начиная с этого момента, "Принцип Полины" превращается в роман-воспоминание. Писатель вспоминает тот день, когда приехал в альпийскую тюрьму, где должен был презентовать свою книгу заключенным. В следственном изоляторе молодой Куинси встречает студентку Полину, влюбленную в заключенного Макса. Они знакомятся, и арестант просит писателя присмотреть за его девушкой. Куинси соглашается и, кроме того, дает Полине обещание написать о ее любимом произведение. Не трудно догадаться, во что превращается общение молодого писателя со студенткой. Но это лишь середина романа.

Дидье ван Ковеларт знаком русскоязычному читателю по таким романам, как "Вне себя", "Рыба-любовь", "Воспитание феи" и многим другим. Всего перу ван Ковеларта принадлежит 23 романа и шесть киносценариев.

