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Литература

22 марта 2016, 12:35

Победителей премий "Поэт года" и "Писатель года" объявили в Москве

литература премия

Фото: pisatelgoda.ru

В Москве объявили победителей национальных литературных премий "Поэт года" и "Писатель года". Этот литературный проект – лидер по числу номинантов: жюри рассматривает работы талантливых авторов со всей России и из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Отбор проводился на протяжении всего 2015 года, за это время на конкурс поступили работы от 10 тысяч авторов.

Победителями премии "Поэт года" в основной номинации нынче стали: Ольга Суханова (первая премия), Дмитрий Мурзин (вторая премия), Александр Гельман (третья премия).

"Писателем года" названы: Иосиф Гальперин (первая премия), Анат Романов (вторая премия), Александр Ведров (третья премия).

Помимо этого, на торжественной церемонии объявили имена лауреатов еще в пяти номинациях. С полным списком победителей, каждый из которых получил контракт на издание собственной книги и статуэтку в виде пера, можно ознакомиться на официальных сайтах: "Поэт года" и "Писатель года".

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