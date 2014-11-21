Детский weekend: читаем книжки, катаемся на коньках и покоряем скалодром

Фото: M24.ru

В библиотеке ЮЗАО писатели представят книги для подростков, в Измайловском парке откроют каток и организуют лазерное шоу, а в Московском театре кукол покажут спектакль на основе африканских сказок. M24.ru – о том, как провести выходные с ребенком.

Книги для подростков

Фото: M24.ru

В библиотеке №124 в ЮЗАО пройдет фестиваль подростковой литературы "Книги на вырост". Свою повесть "Охота на василиска" представят писатели Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак. Они написали реалистическое произведение о расследовании гибели старшеклассницы. Это история о взрослении девочки, чья подруга стала жертвой преступления.

А еще юным читателям представят повесть повесть писательницы из Подмосковья Светланы Сороки. "Отъявленный хулиган" - это рассказ о двух пятиклассниках, которые поддались дурному влиянию.

В рамках фестиваля будет работать книжная выставка-ярмарка, на которой можно купить любую понравившуюся книгу.

Где: библиотека №124 библиотека №124 Когда: 22 ноября с 11.30 до 15.00 Билет: бесплатно



Африканские сказки

Фото: mospuppets.ru

В эти выходные в Московском театре кукол юных зрителей порадуют спектаклем "Африка". Молодые режиссеры Антон Клипанов и Ольга Шайдуллина вдохновились африканскими сказками и решили организовать для детей маленькое волшебное путешествие по саванне.

В спектакле самые обычные вещи превращаются в неожиданные предметы и невероятные существа: старый чердак становится саванной, старинный комод – склоном Килиманджаро, хоккейная клюшка превращается в Жирафа, поливочные шланги и шнуры – в лианы, старые полосатые матрацы – в зебр, ну а табуретки будут Гиенами.

После спектакля зрители могут подняться на сцену и заглянуть за кулисы. Всем желающим разрешат сфотографироваться на фоне декораций и потрогать кукол.

Где: Московский театр кукол Московский театр кукол Когда: 22 и 23 ноября Билет: 600 – 1500 рублей



Спектакль без слов

Фото: M24.ru

Еще один спектакль, который покажут в эти выходные, называется "Вода". Представят его артисты "Первого театра".

Вода – главный герой постановки. В спектакле используются новейшие технологии и современный реквизит: куклы, природные материалы, мультимедиа и оптические эффекты.

Кстати, "Вода" - спектакль без слов. Сюжет основан на эмоциях, образах и тактильных ощущениях. Актеры предложат зрителям принять участие в волшебном действии. Такой интерактив способствует развитию воображения и мелкой моторики у юных зрителей.

Спектакль рассчитан на зрителей от 4 лет.

Где: клуб "Силуэт" клуб "Силуэт" Когда: 22 ноября в 10.30 и в 12.00 Билет: нужно приобретать перед спектаклем в клубе "Силуэт"; на спектакль нужно записаться по телефонам 8 916 116 34 47 или 8 985 255 25 59, а также по почте aevelinaa@gmail.com



Бесплатный скалодром

Фото: M24.ru

Детский скалодром FunWall Club в Бумажном проезде в эти выходные будет работать бесплатно. Дети могут пройти все маршруты скалодрома. Это 14 специальных модулей для мальчиков и девочек от 4 до 16 лет.

Профессиональное снаряжение выдадут на месте.

Где : FunWall Club : FunWall Club Когда: 22 и 23 ноября в 10.00 Билет: бесплатно



Каток в Измайловском парке

Фото: M24.ru

В субботу в Измайловском парке откроется зимний сезон. По этому случаю каток "Серебряный лед" будет бесплатным. В парке также откроется школа фигурного катания.

В этот же день гостей ждет лазерное шоу. А еще на катке устроят ледовое шоу. Перед зрителями выступят мастера спорта международного класса и призеры крупных международных соревнований по фигурному катанию.