Поэтический конкурс имени Бродского объявил лонг-лист

Фото: ТАСС

Опубликован список претендентов на победу в Первом Поэтическом конкурсе "Критерии свободы" имени Иосифа Бродского. В полуфинал прошли 115 из 1169 авторов, приславших свои работы, сообщается на сайте конкурса.

Имена победителей станут известны 5 ноября, церемония награждения состоится 30 ноября в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме в Санкт-Петербурге.

Конкурс проводится в четырех номинациях: "Элегия", "Большое стихотворение", "Поэтический цикл", "Свобода - пятое время года". Произведения победителей опубликуют в ведущих литературных журналах, а также издадут отдельным сборником. Оформлением сборника займется Дмитрий Шагин из арт-группы "Митьки". Он будет носить название "Книга Художника" и будет изготовлен вручную, ограниченным тиражом.

В Жюри конкурса вошли редакторы журнала "Звезда" Яков Гордин, Андрей Арьев и Наталья Иванова, литературоведы и критики Илья Кукулин и Валентина Полухина, поэты Александр Кушнер, Андрей Родионов и Борис Херсонский.

Конкурс организует Санкт-Петербургский фонд создания музея Иосифа Бродского при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Мероприятие планируют проводить ежегодно.

Цель фонда - сделать из коммунальной квартиры, где до 1972 года жил Иосиф Бродский, мемориальный музей и культурно-общественный центр.

Предполагается, что поэтический конкурс будет способствовать созданию на базе будущего музея регулярной поэтической лаборатории, в которой будет вестись интенсивная образовательная и просветительская деятельность.