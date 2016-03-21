Форма поиска по сайту

21 марта 2016, 17:44

LIVE: Владимир Познер – о путешествии Ильфа и Петрова в США

26 марта в Манеже состоится встреча с тележурналистом и телеведущим Владимиром Познером. От него гости узнают о литературном и подлинном путешествиях авторов "Золотого теленка" по Америке и исследовании уникального семейного архива Ильи Ильфа. Обсуждение приурочено к открытию выставки "Одноэтажная Америка: основано на реальных событиях" в Музее современного искусства на Тверском бульваре. Перед собравшимися также выступит куратор выставки Роман Либеров.

Мероприятие пройдет в рамках Московского культурного форума. В программе запланированы лекции, мастер-классы, круглые столы и выставки подведомственных учреждений департамента культуры. О своем опыте работы и планах на будут рассказывать представители театров, парков, библиотек, кинотеатров, школ искусств и музеев.
Смотрите прямую трансляцию на сайте Мослектория в 19:00 . Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 26 марта в 19:00
  • Что: лекция о путешествии Ильфа и Петрова в США
  • Кто: Владимир Познер
  • Кому смотреть: любознательным

В ожидании трансляции смотрите:


Лекции на M24.ru: смотрите скоро , Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
